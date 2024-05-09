https://ria.ru/20240509/zelenskiy-1945022215.html

"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского

"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского - РИА Новости, 09.05.2024

"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского

Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T21:11

2024-05-09T21:11

2024-05-09T22:27

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урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает Укринформ со ссылкой на диппредставительство."Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — говорится в сообщении.На уличных щитах изображены целующиеся Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на фоне военной техники и руин. Надпись на плакате гласит: "Разжигание войны".В посольстве Украины назвали такие действия "аморальными и отвратительными".

https://ria.ru/20240509/germaniya-1945005337.html

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в мире, австрия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия