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"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:11 09.05.2024 (обновлено: 22:27 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/zelenskiy-1945022215.html
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского - РИА Новости, 09.05.2024
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского
Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:11
2024-05-09T22:27
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
украина
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает Укринформ со ссылкой на диппредставительство."Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — говорится в сообщении.На уличных щитах изображены целующиеся Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на фоне военной техники и руин. Надпись на плакате гласит: "Разжигание войны".В посольстве Украины назвали такие действия "аморальными и отвратительными".
https://ria.ru/20240509/germaniya-1945005337.html
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в мире, австрия, украина, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского

Укринформ: на улицах Вены появились фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен

© AFP 2024 / JOE KLAMARПлакат в Вене, на котором изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Надпись: "Остановите безумие ЕС"
Плакат в Вене, на котором изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Надпись: Остановите безумие ЕС - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AFP 2024 / JOE KLAMAR
Плакат в Вене, на котором изображена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский. Надпись: "Остановите безумие ЕС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает Укринформ со ссылкой на диппредставительство.
"Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — говорится в сообщении.
Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
"Грабеж": фон дер Ляйен поставили на место после ее слов о России
Вчера, 19:24
На уличных щитах изображены целующиеся Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на фоне военной техники и руин. Надпись на плакате гласит: "Разжигание войны".
В посольстве Украины назвали такие действия "аморальными и отвратительными".
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Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияУкраинаВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
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