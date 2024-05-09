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"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского - РИА Новости, 09.05.2024
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского
Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T21:11
2024-05-09T21:11
2024-05-09T22:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинское посольство пожаловалось в МИД Австрии на предвыборные плакаты Партии свободы (FPÖ) с "целующимися" Владимиром Зеленским и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен, передает Укринформ со ссылкой на диппредставительство."Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ, посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание", — говорится в сообщении.На уличных щитах изображены целующиеся Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен на фоне военной техники и руин. Надпись на плакате гласит: "Разжигание войны".В посольстве Украины назвали такие действия "аморальными и отвратительными".
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Украина, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
"Отвратительно": на улицах Австрии появились пикантные фото Зеленского
Укринформ: на улицах Вены появились фото целующихся Зеленского и фон дер Ляйен