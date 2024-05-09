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Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии - РИА Новости, 09.05.2024
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14:07 09.05.2024 (обновлено: 15:07 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/zaluzhnyy-1944937589.html
Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии
Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии - РИА Новости, 09.05.2024
Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии
Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:07
2024-05-09T15:07
украина
великобритания
в мире
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.Ранее в четверг Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы."Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html
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украина, великобритания, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Украина, Великобритания, В мире, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
Ранее в четверг Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Зеленский сделал неожиданное признание о ситуации на фронте
8 мая, 08:53
"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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27 апреля, 02:52
 
УкраинаВеликобританияВ миреВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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