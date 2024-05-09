https://ria.ru/20240509/zaluzhnyy-1944937589.html

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии - РИА Новости, 09.05.2024

Зеленский назначил Залужного послом Украины в Британии

Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:07

2024-05-09T14:07

2024-05-09T15:07

украина

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в мире

валерий залужный

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.Ранее в четверг Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы."Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса Зеленского.Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html

https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html

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украина, великобритания, в мире, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины