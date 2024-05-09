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Зеленский уволил Залужного с военной службы - РИА Новости, 09.05.2024
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13:46 09.05.2024 (обновлено: 15:02 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/zaluzhnyy-1944933243.html
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Зеленский уволил Залужного с военной службы - РИА Новости, 09.05.2024
Зеленский уволил Залужного с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Великобритании, следует из указов,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:46
2024-05-09T15:02
владимир зеленский
в мире
валерий залужный
украина
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Великобритании, следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского."Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в документе.Другим указом Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.В начале февраля Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами, назначив вместо Залужного Александра Сырского, который командовал Cухопутными войсками. До этого в течение нескольких месяцев украинские и западные СМИ писали, что между президентом и главкомом разгорелся конфликт. Как утверждала газета Washington Post, Залужный будет представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В начале марта МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Лондоне.
https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html
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владимир зеленский, в мире, валерий залужный, украина
Владимир Зеленский, В мире, Валерий Залужный, Украина
Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы и отправил в Лондон

© AP Photo / Efrem LukatskyГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Великобритании, следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского.
"Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в документе.
Другим указом Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
В начале февраля Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами, назначив вместо Залужного Александра Сырского, который командовал Cухопутными войсками. До этого в течение нескольких месяцев украинские и западные СМИ писали, что между президентом и главкомом разгорелся конфликт. Как утверждала газета Washington Post, Залужный будет представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
В начале марта МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Лондоне.
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