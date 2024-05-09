https://ria.ru/20240509/zaluzhnyy-1944933243.html

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Зеленский уволил Залужного с военной службы - РИА Новости, 09.05.2024

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Великобритании, следует из указов,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:46

2024-05-09T13:46

2024-05-09T15:02

владимир зеленский

в мире

валерий залужный

украина

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы и назначил его послом в Великобритании, следует из указов, опубликованных на сайте офиса Зеленского."Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", — говорится в документе.Другим указом Залужный назначен чрезвычайным и полномочным послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.В начале февраля Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами, назначив вместо Залужного Александра Сырского, который командовал Cухопутными войсками. До этого в течение нескольких месяцев украинские и западные СМИ писали, что между президентом и главкомом разгорелся конфликт. Как утверждала газета Washington Post, Залужный будет представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.В начале марта МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность посла в Лондоне.

https://ria.ru/20240427/zaluzhnyy-1942651434.html

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владимир зеленский, в мире, валерий залужный, украина