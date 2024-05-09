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Сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ при захвате храма на Украине - РИА Новости, 09.05.2024
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Религия
 
14:21 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/zakhvat-1944941565.html
Сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ при захвате храма на Украине
Сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ при захвате храма на Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ при захвате храма на Украине
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при захвате храма в Черновицкой области избили прихожан канонической Украинской православной церкви РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:21
2024-05-09T14:21
религия
украина
черновицкая область
православная церковь украины (пцу)
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при захвате храма в Черновицкой области избили прихожан канонической Украинской православной церкви и применили слезоточивый газ, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. "Группа рейдеров от ПЦУ ворвалась на территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ села Черногузы в Черновицкой области. По словам очевидцев, преступники... избивали православных христиан и применяли слезоточивый газ. Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей храма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Отмечается, что после того, как активисты ПЦУ "расправились с верующими", к двери принесли болгарку, срезали замки и захватили храм. Союз подчеркивает, что находившиеся на месте событий сотрудники полиции бездействовали. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент.
https://ria.ru/20240329/tserkov-1936661098.html
https://ria.ru/20231120/pravoslavie-1910543827.html
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украина, черновицкая область, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Черновицкая область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Сторонники ПЦУ применили слезоточивый газ при захвате храма на Украине

СПЖ: сторонники ПЦУ при захвате храма в Черновицкой области избили прихожан

© СПЖЗахват храма УПЦ в Черногузах 8 мая 2024. Скриншот видео
Захват храма УПЦ в Черногузах 8 мая 2024. Скриншот видео
© СПЖ
Захват храма УПЦ в Черногузах 8 мая 2024. Скриншот видео
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) при захвате храма в Черновицкой области избили прихожан канонической Украинской православной церкви и применили слезоточивый газ, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
"Группа рейдеров от ПЦУ ворвалась на территорию храма Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ села Черногузы в Черновицкой области. По словам очевидцев, преступники... избивали православных христиан и применяли слезоточивый газ. Они буквально выбрасывали мужчин и женщин, стоявших у дверей храма", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
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Отмечается, что после того, как активисты ПЦУ "расправились с верующими", к двери принесли болгарку, срезали замки и захватили храм. Союз подчеркивает, что находившиеся на месте событий сотрудники полиции бездействовали.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры. В РПЦ сообщали, что сотни православных храмов силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины".
Православная церковь Украины (ПЦУ) была создана на Украине в 2018 году из двух раскольнических структур при содействии занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко. Сторонники ПЦУ стали силой захватывать храмы канонической церкви, а ее глава Епифаний неоднократно заявлял, что со временем два крупнейших монастыря - Киево-Печерская и Почаевская лавры - будут принадлежать его структуре. В течение 2023 года власти Украины поставили задачу полностью запретить УПЦ, соответствующий проект по поручению Владимира Зеленского был подготовлен правительством и внесен в парламент.
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РелигияУкраинаЧерновицкая областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Украинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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