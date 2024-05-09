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В Москве задержали блогера, оскорблявшего пенсионерок на видео

В Москве задержали блогера, оскорблявшего пенсионерок на видео - РИА Новости, 09.05.2024

В Москве задержали блогера, оскорблявшего пенсионерок на видео

Дважды судимого мужчину задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на видео с целью раскрутки "блогерства", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:09

2024-05-09T17:09

2024-05-09T17:09

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москва

россия

ирина волк

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дважды судимого мужчину задержали в Москве за оскорбление пожилых женщин на видео с целью раскрутки "блогерства", сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В Москве мои коллеги задержали дважды судимого ранее мужчину. В этот раз - за оскорбление пожилых женщин на видео с целью успеха своего "блогерства", - написала Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, полиция установила фигуранта, им оказался 37-летний местный житель. "Испугавшись поднявшейся волны негодования в свой адрес, мужчина попытался сбежать в одну из стран ближнего зарубежья. Но был задержан сотрудниками полиции в столичном аэропорту", - добавила Волк.

https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

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происшествия, москва, россия, ирина волк