https://ria.ru/20240509/zadachi-1944903946.html

Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин

Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024

Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин

Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:51

2024-05-09T11:51

2024-05-09T12:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение."Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

россия

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2024

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владимир путин, россия, безопасность