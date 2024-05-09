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Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин
Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин - РИА Новости, 09.05.2024
Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил Путин
Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:51
2024-05-09T11:51
2024-05-09T12:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
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безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение."Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".
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владимир путин, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Безопасность
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими.
Эти встречи, отметил глава государства, имеют для него особое значение.
"Для меня встречи подобного рода всегда имеют значение, потому что, как правило, это откровенные разговоры, - сказал Путин. - Я очень рассчитываю на такой откровенный разговор по поводу того, что и как у нас происходит на поле боя, что и как нужно сделать дополнительно, чтобы действия наших боевых подразделений были еще более успешными, чтобы задачи решались с минимальными потерями и чтобы, безусловно, мы добивались всех поставленных перед нами Родиной задач".