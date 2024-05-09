https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944852517.html

Посол России рассказал о попытках Японии исказить историю

Посол России рассказал о попытках Японии исказить историю - РИА Новости, 09.05.2024

Посол России рассказал о попытках Японии исказить историю

Руководство Японии по-прежнему стремится исказить историю, заретушировав "неудобные" темы и черные страницы собственного прошлого, а попытки определенной части... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:37

2024-05-09T07:37

2024-05-09T07:37

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Руководство Японии по-прежнему стремится исказить историю, заретушировав "неудобные" темы и черные страницы собственного прошлого, а попытки определенной части японских научных кругов и местной интеллигенции отрефлексировать и осознать совершенные тогда ошибки являются единичными эпизодами, сказал в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. Как подчеркнул дипломат, в августе 2023 года в Японии были обнародованы новые документы, "проливающие свет на ужасающую деятельность печально известного "отряда 731" Квантунской армии", дислоцированного на территории северо-восточного Китая и испытывавшего на советских, китайских и корейских пленных химические отравляющие вещества и бактериологические средства". Эта публикация нашла определенный отклик в японском обществе. "Очевидно, что определенная часть японских научных кругов и местной интеллигенции пытается отрефлексировать и осознать совершенные тогда ошибки. Но это лишь единичные эпизоды. В целом же продолжаем фиксировать стремление руководства Японии и политического истеблишмента исказить историю, заретушировав "неудобные" темы и черные страницы собственного прошлого", - отметил глава дипмиссии России в Японии. По словам Ноздрева, "в подоплеке такого поведения - исторический ревизионизм и реваншизм, а также нежелание в полной мере признавать ответственность за развязанную агрессию и причиненные другим народам страдания и значительный ущерб". "Подобная линия не может не вызывать решительного осуждения", - добавил посол.

https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944849802.html

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