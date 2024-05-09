https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944851103.html

Посол России заявил о лицемерной политике Японии по отношению к США

Посол России заявил о лицемерной политике Японии по отношению к США - РИА Новости, 09.05.2024

Посол России заявил о лицемерной политике Японии по отношению к США

Высокий уровень симпатии японцев к США может говорить о "целенаправленной и лицемерной" политике действующего руководства Японии "по вытравливанию из... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T07:12

2024-05-09T07:12

2024-05-09T07:18

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ТОКИО, 9 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Высокий уровень симпатии японцев к США может говорить о "целенаправленной и лицемерной" политике действующего руководства Японии "по вытравливанию из исторической памяти народа американского "авторства" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки", сообщил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "Что касается отношения японцев к США, то, согласно опубликованному правительством в январе 2024 года опросу общественного мнения, симпатию к заокеанскому союзнику в той или иной степени испытывают 87,4% респондентов. Думаю, здесь мы имеем дело с целенаправленной и лицемерной политикой по вытравливанию из исторической памяти народа американского "авторства" атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки", - отметил глава дипмиссии России в Японии. По словам Ноздрева, данная линия политики "сводится к минимизации упоминаний о США как стране, спланировавшей и осуществившей эти беспрецедентные по смертоносности акты варварского убийства десятков тысяч мирных граждан". "Кроме того, в риторике японских официальных лиц и общенациональных СМИ, как правило, отсутствуют даже намеки на необходимость покаяния со стороны Соединенных Штатов за эти кровавые преступления", - добавил посол. В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных городов не были объяснимы, потому что победа над милитаристской Японией была в основном обеспечена разгромом миллионной Квантунской армии советскими войсками. Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели - продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20231117/yaponiya-1910032031.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

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в мире, сша, япония