https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944849802.html

Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму

Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму - РИА Новости, 09.05.2024

Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму

Российская сторона с обеспокоенностью следит за крепнущей тенденцией "тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам" и периодически... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:55

2024-05-09T06:55

2024-05-09T06:55

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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российская сторона с обеспокоенностью следит за крепнущей тенденцией "тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам" и периодически встречающимися реваншистскими "оговорками" японских оборонщиков "в духе формулировок милитаристских времен", сказал в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "С признанием нелицеприятных аспектов собственной истории у Токио наблюдаются явные проблемы. Отрицание здешним правящим классом роли страны как бесчеловечного агрессора первой половины ХХ века, в частности, отчетливо проявляется в регулярных массовых паломничествах и подношениях здешнего политистеблишмента, включая членов кабинета министров, в храм Ясукуни, скандально известный как место почитания душ военных преступников класса "А", приговоренных к смертной казни Международным трибуналом для Дальнего Востока", - отметил глава дипмиссии России в Японии. Посол Ноздрев напомнил, что очередной подобный визит состоялся в конце апреля этого года. "С обеспокоенностью наблюдаем крепнущую тенденцию тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам. Все чаще всплывают сюжеты с организованными групповыми походами представителей Сил самообороны, включая командование, в упомянутый одиозный храм, настоятелем которого, кстати, недавно назначен отставной адмирал. Тревожными "звоночками" можно считать и периодически встречающиеся реваншистские "оговорки" здешних оборонщиков в духе формулировок милитаристских времен", - добавил дипломат. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений.

https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html

https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940296364.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

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в мире, япония, токио, россия, синдзо абэ