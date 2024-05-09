Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:55 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944849802.html
Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму
Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму - РИА Новости, 09.05.2024
Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму
Российская сторона с обеспокоенностью следит за крепнущей тенденцией "тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам" и периодически... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:55
2024-05-09T06:55
в мире
япония
токио
россия
синдзо абэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российская сторона с обеспокоенностью следит за крепнущей тенденцией "тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам" и периодически встречающимися реваншистскими "оговорками" японских оборонщиков "в духе формулировок милитаристских времен", сказал в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "С признанием нелицеприятных аспектов собственной истории у Токио наблюдаются явные проблемы. Отрицание здешним правящим классом роли страны как бесчеловечного агрессора первой половины ХХ века, в частности, отчетливо проявляется в регулярных массовых паломничествах и подношениях здешнего политистеблишмента, включая членов кабинета министров, в храм Ясукуни, скандально известный как место почитания душ военных преступников класса "А", приговоренных к смертной казни Международным трибуналом для Дальнего Востока", - отметил глава дипмиссии России в Японии. Посол Ноздрев напомнил, что очередной подобный визит состоялся в конце апреля этого года. "С обеспокоенностью наблюдаем крепнущую тенденцию тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам. Все чаще всплывают сюжеты с организованными групповыми походами представителей Сил самообороны, включая командование, в упомянутый одиозный храм, настоятелем которого, кстати, недавно назначен отставной адмирал. Тревожными "звоночками" можно считать и периодически встречающиеся реваншистские "оговорки" здешних оборонщиков в духе формулировок милитаристских времен", - добавил дипломат. В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны. Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений.
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html
https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940296364.html
https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html
япония
токио
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, токио, россия, синдзо абэ
В мире, Япония, Токио, Россия, Синдзо Абэ
Посла России в Японии обеспокоили тенденции к ревизионизму

Посол Ноздрев: Россию беспокоит стремление военных кругов Японии к ревизионизму

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Российская сторона с обеспокоенностью следит за крепнущей тенденцией "тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам" и периодически встречающимися реваншистскими "оговорками" японских оборонщиков "в духе формулировок милитаристских времен", сказал в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"С признанием нелицеприятных аспектов собственной истории у Токио наблюдаются явные проблемы. Отрицание здешним правящим классом роли страны как бесчеловечного агрессора первой половины ХХ века, в частности, отчетливо проявляется в регулярных массовых паломничествах и подношениях здешнего политистеблишмента, включая членов кабинета министров, в храм Ясукуни, скандально известный как место почитания душ военных преступников класса "А", приговоренных к смертной казни Международным трибуналом для Дальнего Востока", - отметил глава дипмиссии России в Японии.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
03:07
Посол Ноздрев напомнил, что очередной подобный визит состоялся в конце апреля этого года.
"С обеспокоенностью наблюдаем крепнущую тенденцию тяготения военных кругов Японии к ревизионистским установкам. Все чаще всплывают сюжеты с организованными групповыми походами представителей Сил самообороны, включая командование, в упомянутый одиозный храм, настоятелем которого, кстати, недавно назначен отставной адмирал. Тревожными "звоночками" можно считать и периодически встречающиеся реваншистские "оговорки" здешних оборонщиков в духе формулировок милитаристских времен", - добавил дипломат.
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, сообщили в МИД
16 апреля, 05:46
В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников Второй мировой войны.
Посещения храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после своего избрания на пост премьер-министра страны в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами. С тех пор и он, и его преемники воздерживаются от личного посещения храма, ограничиваясь передачей подношений.
Изображение сгенерировано ИИ
Япония использует Америку по назначению
13 апреля, 08:00
 
В миреЯпонияТокиоРоссияСиндзо Абэ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала