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Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы, заявил посол - РИА Новости, 09.05.2024
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06:05 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944847448.html
Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы, заявил посол
Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы, заявил посол - РИА Новости, 09.05.2024
Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы, заявил посол
Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:05
2024-05-09T06:05
сша
филиппины
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ. Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России", - отметил глава дипмиссии России в Японии. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html
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сша
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сша, филиппины, в мире, япония, россия
США, Филиппины, В мире, Япония, Россия
Россия примет контрмеры на создаваемые Японией угрозы, заявил посол

Посол Ноздрев: Россия следит за японо-американскими маневрами у своих границ

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Россия внимательно следит за интенсификацией японо-американских маневров у своих дальневосточных границ и регулярно предостерегает Токио, что будет вынуждена предпринять контрмеры для блокирования военных угроз, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"С повышенным вниманием следим за интенсификацией японо-американских маневров, в том числе с подключением внешних игроков, у наших дальневосточных границ. Регулярно предостерегаем Токио, что в случае продолжения подобной активности будем вынуждены пойти на контршаги в целях блокирования военных угроз России", - отметил глава дипмиссии России в Японии.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
03:07
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах.
За несколько дней до этого в Вашингтоне состоялась встреча лидеров Японии, США и Филиппин. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, страны обязались обеспечивать поддержку "мирного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона, в том числе при помощи оборонных и стратегических альянсов QUAD и AUKUS. Стороны также договорились "развивать трехстороннее оборонное сотрудничество, в том числе посредством совместных военно-морских тренировок и учений между нашими тремя странами и дополнительными партнерами".
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
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