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Посол России заявил о продолжении милитаризации Японии - РИА Новости, 09.05.2024
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05:05 09.05.2024 (обновлено: 05:43 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944844851.html
Посол России заявил о продолжении милитаризации Японии
Посол России заявил о продолжении милитаризации Японии - РИА Новости, 09.05.2024
Посол России заявил о продолжении милитаризации Японии
Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T05:05
2024-05-09T05:43
в мире
япония
россия
фумио кисида
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол России в Японии Николай Ноздрев. "Речь идет о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном. Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств", - отметил глава дипмиссии России в Японии. В середине декабря 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегию обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегию национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности", определяющий общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году.
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html
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в мире, япония, россия, фумио кисида
В мире, Япония, Россия, Фумио Кисида
Посол России заявил о продолжении милитаризации Японии

Посол Ноздрев: Япония продолжает следовать курсу на форсированную милитаризацию

© AP Photo / Eugene HoshikoСилы самообороны Японии
Силы самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Силы самообороны Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 9 мая – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды продолжает придерживаться курса на форсированную милитаризацию и последовательный демонтаж пацифистских положений конституции, которыми в стране гордились на протяжении десятилетий, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Речь идет о существенном наращивании военных расходов, обретении ударного потенциала, снятии самоограничений на экспорт вооружений, а также существенном углублении военного взаимодействия с Вашингтоном. Данные практические шаги вкупе с полным игнорированием послевоенных реалий, попытками переписать историю и насаждением реваншистских настроений в обществе вызывают массу озабоченностей у нас и других соседних с Японией государств", - отметил глава дипмиссии России в Японии.
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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03:07
В середине декабря 2022 года Япония приняла три ключевых документа по обороне и безопасности: "Стратегию обеспечения национальной безопасности", которая определяет основные направления внешней политики в области обороны, "Стратегию национальной обороны", которая обозначает цели и средства обороны, и "План обеспечения обороноспособности", определяющий общие расходы на оборону и масштаб вооружений. В трех документах обозначено поэтапное повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году.
 
В миреЯпонияРоссияФумио Кисида
 
 
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