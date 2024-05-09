Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:07 09.05.2024 (обновлено: 04:38 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными - РИА Новости, 09.05.2024
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными
Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России и продолжает упорно... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:07
2024-05-09T04:38
в мире
япония
россия
токио
фумио кисида
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934889889_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_b94acb75ef556f37b8960b40263aff52.jpg
ТОКИО, 9 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России и продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях - еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН. Вместо того чтобы объективно посмотреть фактам в глаза, администрация Фумио Кисиды продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания", - отметил глава дипмиссии России в Японии. Как добавил посол Ноздрев, "наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий заметно, в частности, по недавно опубликованной МИД Японии "Голубой книге по дипломатии", где были вновь растиражированы неприемлемые формулировки по России". МИД Японии в середине апреля обнародовал ежегодный доклад по дипломатии, где вновь использовал формулировку о "незаконной оккупации" Россией так называемых "северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды. Впервые МИД Японии в своей "Голубой книге по дипломатии" вернулся к формулировке о "незаконной оккупации" Курил в 2022 году. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html
https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934840609.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934889889_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_4a517bfe3eef43d09791b5f2736c34cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, токио, фумио кисида, оон
В мире, Япония, Россия, Токио, Фумио Кисида, ООН
Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными

Ноздрев: Токио болезненно зациклился на территориальных претензиях к России

© Фото : Посольство Российской Федерации в ЯпонииНиколай Ноздрев
Николай Ноздрев - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Японии
Николай Ноздрев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России и продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях - еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН. Вместо того чтобы объективно посмотреть фактам в глаза, администрация Фумио Кисиды продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания", - отметил глава дипмиссии России в Японии.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ: Кисида сделал подношение в ассоциирующийся с милитаризмом храм
21 апреля, 07:27
Как добавил посол Ноздрев, "наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий заметно, в частности, по недавно опубликованной МИД Японии "Голубой книге по дипломатии", где были вновь растиражированы неприемлемые формулировки по России".
МИД Японии в середине апреля обнародовал ежегодный доклад по дипломатии, где вновь использовал формулировку о "незаконной оккупации" Россией так называемых "северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды. Впервые МИД Японии в своей "Голубой книге по дипломатии" вернулся к формулировке о "незаконной оккупации" Курил в 2022 году.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Посол России обвинил Японию в противоречии заявлений
22 марта, 07:41
 
В миреЯпонияРоссияТокиоФумио КисидаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала