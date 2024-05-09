https://ria.ru/20240509/yaponiya-1944840245.html

Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными

Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными - РИА Новости, 09.05.2024

Посол России в Японии назвал претензии Токио к Москве нелегитимными

Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России и продолжает упорно... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:07

2024-05-09T03:07

2024-05-09T04:38

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ТОКИО, 9 мая - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Действующая администрация японского премьер-министра Фумио Кисиды болезненно зациклена на нелегитимных территориальных претензиях к России и продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания, заявил в интервью РИА Новости к отмечаемому 9 мая Дню Победы посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "Болезненная зацикленность Токио на своих нелегитимных территориальных претензиях - еще один пример отказа японских властей принять итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН. Вместо того чтобы объективно посмотреть фактам в глаза, администрация Фумио Кисиды продолжает упорно транслировать основанные на иллюзиях притязания", - отметил глава дипмиссии России в Японии. Как добавил посол Ноздрев, "наращивание конфронтационной риторики в полном отрыве от реалий заметно, в частности, по недавно опубликованной МИД Японии "Голубой книге по дипломатии", где были вновь растиражированы неприемлемые формулировки по России". МИД Японии в середине апреля обнародовал ежегодный доклад по дипломатии, где вновь использовал формулировку о "незаконной оккупации" Россией так называемых "северных территорий", как Токио именует южные острова Курильской гряды. Впервые МИД Японии в своей "Голубой книге по дипломатии" вернулся к формулировке о "незаконной оккупации" Курил в 2022 году. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240421/kisida-1941302716.html

https://ria.ru/20240322/yaponiya-1934840609.html

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в мире, япония, россия, токио, фумио кисида, оон