https://ria.ru/20240509/vzryv-1944985801.html

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв - РИА Новости, 09.05.2024

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T17:26

2024-05-09T17:26

2024-05-09T17:43

специальная военная операция на украине

в мире

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геннадий труханов

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. "В Одессе было слышно взрыв", — написал он, не приведя никаких подробностей.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:10 в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась 15 минут.Минувшей ночью в Одесской области тоже гремели взрывы. По сведениям николаевского подполья, было как минимум три удара, два их них — по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.Воздушную тревогу объявляли и в других областях Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Дергачи Харьковской области и в Прилуках в Черниговской.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240503/vsu-1943664252.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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