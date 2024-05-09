В Одессе прогремел взрыв
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрыве в городе
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.
"В Одессе было слышно взрыв", — написал он, не приведя никаких подробностей.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 17:10 в Одесской области объявили воздушную тревогу, она продлилась 15 минут.
Минувшей ночью в Одесской области тоже гремели взрывы. По сведениям николаевского подполья, было как минимум три удара, два их них — по портам в Ильичевске (ныне Черноморск) и Аккермане.
Воздушную тревогу объявляли и в других областях Украины. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Дергачи Харьковской области и в Прилуках в Черниговской.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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