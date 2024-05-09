https://ria.ru/20240509/vzryv-1944954051.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области - РИА Новости, 09.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
Взрыв прогремел в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:10
2024-05-09T15:10
2024-05-09T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Прилуках был слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, в том числе в Черниговской области, тревога звучит до сих пор. Позже украинские власти сообщили о взрывах в городе Дергачи Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html
черниговская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области
"Общественное": в Прилуках Черниговской области прогремел взрыв