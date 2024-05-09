https://ria.ru/20240509/vzryv-1944954051.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области - РИА Новости, 09.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Черниговской области

Взрыв прогремел в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:10

2024-05-09T15:10

2024-05-09T15:10

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Прилуки Черниговской области на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Прилуках был слышен взрыв", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее в четверг воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины, в том числе в Черниговской области, тревога звучит до сих пор. Позже украинские власти сообщили о взрывах в городе Дергачи Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html

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в мире, черниговская область, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины