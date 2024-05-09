https://ria.ru/20240509/vykhodnye-1944832947.html

В России начались длинные выходные

В России начались длинные выходные - РИА Новости, 09.05.2024

В России начались длинные выходные

Длинные выходные в честь празднования Дня Победы 9 мая начинаются в России и продлятся четыре дня — по 12 мая включительно. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:19

2024-05-09T00:19

2024-05-09T00:23

общество

россия

ссср

день победы — 2024

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Длинные выходные в честь празднования Дня Победы 9 мая начинаются в России и продлятся четыре дня — по 12 мая включительно. Девятнадцатая рабочая неделя году с 6 по 8 мая была короткой благодаря празднованию, а последний рабочий день был сокращенным. До этого такие длинные выходные продолжались с 28 апреля по 2 мая. День Победы в Великой Отечественной войне ежегодно отмечается в России и ряде других стран мира 9 мая. В этом году отмечается 79-я годовщина Победы. В статусе праздничного дня 9 мая закрепил указ президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года.

https://ria.ru/20240506/may-1855644309.html

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общество, россия, ссср, день победы — 2024