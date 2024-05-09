Экс-командир ВСУ раскрыл условие победы России
Экс-командир "Айдара": ВСУ точно проиграют без проведения мобилизации
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий заявил об успехах российской армии на фронте и признал возможное поражение ВСУ, если не будет мобилизации, его слова приводит "Страна.ua".
"Наступление россиян не прекращалось, оно продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области", — сказал он.
Дикий пожаловался, что у ВСУ критически не хватает людей, а признаков скорого проведения мобилизации нет. Военный считает, что украинцы отказывается выходить из "зоны комфорта" и мобилизовать всех людей и ресурсы.
Ранее американская газета Washington Post писала, что украинские военные понимают, что мобилизация новых людей мало что изменит для ВСУ на фоне нехватки боеприпасов, они также обеспокоены из-за того, что осознают, что на Западе не считают одинаково важными Украину и Израиль. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
* Запрещенная в России террористическая организация.