https://ria.ru/20240509/vsu-1944969533.html

Экс-командир ВСУ раскрыл условие победы России

Экс-командир ВСУ раскрыл условие победы России - РИА Новости, 09.05.2024

Экс-командир ВСУ раскрыл условие победы России

Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий заявил об успехах российской армии на фронте и признал возможное поражение ВСУ, если не будет... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:14

2024-05-09T16:14

2024-05-09T16:16

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бывший командир украинского батальона "Айдар"* с позывным Дикий заявил об успехах российской армии на фронте и признал возможное поражение ВСУ, если не будет мобилизации, его слова приводит "Страна.ua"."Наступление россиян не прекращалось, оно продолжается по всей линии фронта. У них есть определенные успехи не только в Донецкой области", — сказал он.Дикий пожаловался, что у ВСУ критически не хватает людей, а признаков скорого проведения мобилизации нет. Военный считает, что украинцы отказывается выходить из "зоны комфорта" и мобилизовать всех людей и ресурсы.Ранее американская газета Washington Post писала, что украинские военные понимают, что мобилизация новых людей мало что изменит для ВСУ на фоне нехватки боеприпасов, они также обеспокоены из-за того, что осознают, что на Западе не считают одинаково важными Украину и Израиль. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240509/rossiya-1944932089.html

https://ria.ru/20240509/vsu-1944912964.html

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в мире, украина, израиль, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины