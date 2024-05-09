Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:23 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vosstanovlenie-1944833493.html
В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы
В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы - РИА Новости, 09.05.2024
В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы
В населенных пунктах Мелекино и Белосарайской Косе в ДНР ко Дню Победы в Великой Отечественной войне восстановили Аллею Славы, бюст Героя СССР Михаила Безуха и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T00:23
2024-05-09T00:23
донецкая народная республика
ссср
иловайск
следственный комитет россии (ск рф)
центральный военный округ
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787630916_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_26384d8bdab71f2ccdf9c96daa7d452a.jpg
МЕЛЕКИНО (ДНР), 9 мая - РИА Новости. В населенных пунктах Мелекино и Белосарайской Косе в ДНР ко Дню Победы в Великой Отечественной войне восстановили Аллею Славы, бюст Героя СССР Михаила Безуха и мемориал у братской могилы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК по Объединенной группировке войск. "Сотрудники Военного следственного управления следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Верни герою имя". Совместно со строительной организацией ЕКС восстановили аллею славы в населенном пункте Мелекино, братскую могилу и бюст Героя СССР генерал-майора авиации М. Безуха в населенном пункте Белосарайская Коса", - сообщили в ведомстве. В канун Дня Победы военнослужащие ЦВО восстановили частично разрушенный мемориал "Воинам Советской армии, погибшим за освобождение города Иловайска в 1943 году" в тыловом городе ДНР Иловайске.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
донецкая народная республика
ссср
иловайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787630916_252:0:2981:2047_1920x0_80_0_0_9ac318347af0d7a9447e545a27e39cb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, ссср, иловайск, следственный комитет россии (ск рф), центральный военный округ, общество
Донецкая Народная Республика, СССР, Иловайск, Следственный комитет России (СК РФ), Центральный военный округ, Общество
В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы

В Мелекино и Белосарайской Косе восстановили Аллею Славы и бюст Героя СССР

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУчастник на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Участник на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Участник на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛЕКИНО (ДНР), 9 мая - РИА Новости. В населенных пунктах Мелекино и Белосарайской Косе в ДНР ко Дню Победы в Великой Отечественной войне восстановили Аллею Славы, бюст Героя СССР Михаила Безуха и мемориал у братской могилы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК по Объединенной группировке войск.
"Сотрудники Военного следственного управления следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Верни герою имя". Совместно со строительной организацией ЕКС восстановили аллею славы в населенном пункте Мелекино, братскую могилу и бюст Героя СССР генерал-майора авиации М. Безуха в населенном пункте Белосарайская Коса", - сообщили в ведомстве.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
00:18
В канун Дня Победы военнослужащие ЦВО восстановили частично разрушенный мемориал "Воинам Советской армии, погибшим за освобождение города Иловайска в 1943 году" в тыловом городе ДНР Иловайске.
 
Донецкая Народная РеспубликаСССРИловайскСледственный комитет России (СК РФ)Центральный военный округОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала