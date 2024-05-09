https://ria.ru/20240509/vosstanovlenie-1944833493.html

В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы

В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы - РИА Новости, 09.05.2024

В ДНР ко Дню Победы восстановили Аллею Славы

В населенных пунктах Мелекино и Белосарайской Косе в ДНР ко Дню Победы в Великой Отечественной войне восстановили Аллею Славы, бюст Героя СССР Михаила Безуха и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:23

2024-05-09T00:23

2024-05-09T00:23

донецкая народная республика

ссср

иловайск

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центральный военный округ

общество

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МЕЛЕКИНО (ДНР), 9 мая - РИА Новости. В населенных пунктах Мелекино и Белосарайской Косе в ДНР ко Дню Победы в Великой Отечественной войне восстановили Аллею Славы, бюст Героя СССР Михаила Безуха и мемориал у братской могилы, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК по Объединенной группировке войск. "Сотрудники Военного следственного управления следственного комитета России по Объединенной группировке войск (сил) приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции "Верни герою имя". Совместно со строительной организацией ЕКС восстановили аллею славы в населенном пункте Мелекино, братскую могилу и бюст Героя СССР генерал-майора авиации М. Безуха в населенном пункте Белосарайская Коса", - сообщили в ведомстве. В канун Дня Победы военнослужащие ЦВО восстановили частично разрушенный мемориал "Воинам Советской армии, погибшим за освобождение города Иловайска в 1943 году" в тыловом городе ДНР Иловайске.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

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донецкая народная республика, ссср, иловайск, следственный комитет россии (ск рф), центральный военный округ, общество