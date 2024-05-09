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Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей героя СВО - РИА Новости, 09.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:34 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vorobev-1944960630.html
Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей героя СВО
Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей героя СВО - РИА Новости, 09.05.2024
Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей героя СВО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:34
2024-05-09T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
андрей воробьев
день победы — 2024
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО. "В прошлую нашу встречу Денис и Кирилл — сыновья Героя России Александра Сычева — рассказали, что мечтают побывать на параде Победы. Их отец Александр служил в роте БПЛА в нашей 45-й бригаде. Был смелым, отважным, настоящим героем. Героически погиб во время неожиданной атаки врага. Сегодня вместе с их мамой Ириной — супругой героя, со своим старшим сыном Георгием и дочками Марией и Ульяной побывали на Красной Площади, чтобы отпраздновать вместе и посмотреть на Парад", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале. По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, губернатор навещал семью погибшего бойца в начале января. Тогда Ирина призналась, что дети очень хотели посетить парад Победы на Красной Площади вместе с папой, но не успели. Воробьев предложил сделать это вместе, и вот сегодня мечта ребят сбылась.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944898241.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, день победы — 2024
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев, День Победы — 2024
Воробьев посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей героя СВО

Воробьев посетил парад Победы на Красной площади с семьей погибшего героя СВО

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, на Красной площади в Москве
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, на Красной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как посетил парад Победы на Красной площади вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО.
"В прошлую нашу встречу Денис и Кирилл — сыновья Героя России Александра Сычева — рассказали, что мечтают побывать на параде Победы. Их отец Александр служил в роте БПЛА в нашей 45-й бригаде. Был смелым, отважным, настоящим героем. Героически погиб во время неожиданной атаки врага. Сегодня вместе с их мамой Ириной — супругой героя, со своим старшим сыном Георгием и дочками Марией и Ульяной побывали на Красной Площади, чтобы отпраздновать вместе и посмотреть на Парад", - рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.
По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, губернатор навещал семью погибшего бойца в начале января. Тогда Ирина призналась, что дети очень хотели посетить парад Победы на Красной Площади вместе с папой, но не успели. Воробьев предложил сделать это вместе, и вот сегодня мечта ребят сбылась.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Воробьев встретился с ветеранами Великой Отечественной войны
Вчера, 11:46
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевДень Победы — 2024
 
 
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