https://ria.ru/20240509/vooruzheniya-1944920451.html
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов - РИА Новости, 09.05.2024
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов
Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:48
2024-05-09T12:48
2024-05-09T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведем. Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал Путин на встрече с военнослужащими.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов
Путин: Россия расширит линейку воздушных, водных, подводных боевых аппаратов
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведем. Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал Путин на встрече с военнослужащими.