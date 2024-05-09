https://ria.ru/20240509/vooruzheniya-1944920451.html

Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов

Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов - РИА Новости, 09.05.2024

Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов

Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:48

2024-05-09T12:48

2024-05-09T12:48

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведем. Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал Путин на встрече с военнослужащими.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин