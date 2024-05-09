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Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:48 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vooruzheniya-1944920451.html
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов - РИА Новости, 09.05.2024
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов
Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:48
2024-05-09T12:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин. "У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведем. Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал Путин на встрече с военнослужащими.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
Россия будет расширять линейку современных боевых аппаратов

Путин: Россия расширит линейку воздушных, водных, подводных боевых аппаратов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия будет расширять линейку современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас и собственные разработки есть хорошие, так что обязательно это доведем. Если уж мы создаем воздушные, водные, подводные аппараты подобного рода, причем на уровне самых высочайших современных достижений и технологий, мы это сделаем, обязательно сделаем и будем расширять эту линейку", - сказал Путин на встрече с военнослужащими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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