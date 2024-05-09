https://ria.ru/20240509/voloshin-1944997841.html

Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках

Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2024

Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках

Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла в Великую Отечественную войну и сотнями химчан в День Победы возложил цветы к Вечному огню и... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:30

2024-05-09T18:30

2024-05-09T18:30

московская область (подмосковье)

химки

москва

день победы

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла в Великую Отечественную войну и сотнями химчан в День Победы возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску "Отстоявшим Отчизну", сообщает пресс-служба администрации городского округа. "79 лет назад Красная Армия разгромила нацистов и одержала Великую Победу. Мы чтим память всех, кто сражался за наше будущее на фронтах Великой Отечественной. Навсегда сохраним память о подвиге наших дедов и прадедов. Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны", — привели в пресс-службе слова Волошина. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом перед Москвой, который не удалось взять фашистским захватчикам. Из города на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более семи тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.

https://ria.ru/20240417/nagrazhdenie-1940654856.html

https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html

московская область (подмосковье)

химки

москва

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московская область (подмосковье), химки, москва, день победы, дмитрий волошин (глава городского округа химки)