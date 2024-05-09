Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:30 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/voloshin-1944997841.html
Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках
Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках - РИА Новости, 09.05.2024
Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках
Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла в Великую Отечественную войну и сотнями химчан в День Победы возложил цветы к Вечному огню и... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:30
2024-05-09T18:30
московская область (подмосковье)
химки
москва
день победы
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944997014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e7e5d748bfdd13e7d0e73cf82ca07543.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла в Великую Отечественную войну и сотнями химчан в День Победы возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску "Отстоявшим Отчизну", сообщает пресс-служба администрации городского округа. "79 лет назад Красная Армия разгромила нацистов и одержала Великую Победу. Мы чтим память всех, кто сражался за наше будущее на фронтах Великой Отечественной. Навсегда сохраним память о подвиге наших дедов и прадедов. Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны", — привели в пресс-службе слова Волошина. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания. Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом перед Москвой, который не удалось взять фашистским захватчикам. Из города на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более семи тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.
https://ria.ru/20240417/nagrazhdenie-1940654856.html
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
московская область (подмосковье)
химки
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944997014_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_75e83b3b952fcfdfce5fdbfd3a543942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), химки, москва, день победы, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Московская область (Подмосковье), Химки, Москва, День Победы, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
Дмитрий Волошин возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках

Волошин с ветеранами возложил цветы к мемориалам воинской славы в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин возложил цветы к Вечному огню и обелиску "Отстоявшим Отчизну"
Глава Химок Дмитрий Волошин возложил цветы к Вечному огню и обелиску Отстоявшим Отчизну - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Глава Химок Дмитрий Волошин возложил цветы к Вечному огню и обелиску "Отстоявшим Отчизну"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с ветеранами, тружениками тыла в Великую Отечественную войну и сотнями химчан в День Победы возложил цветы к Вечному огню и главному монументу города — обелиску "Отстоявшим Отчизну", сообщает пресс-служба администрации городского округа.
"79 лет назад Красная Армия разгромила нацистов и одержала Великую Победу. Мы чтим память всех, кто сражался за наше будущее на фронтах Великой Отечественной. Навсегда сохраним память о подвиге наших дедов и прадедов. Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей и храбро сражаются за безопасность нашей страны", — привели в пресс-службе слова Волошина.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин наградил победителей и призеров кибертурнира Битва школ - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Волошин наградил победителей кибертурнира "Битва школ" в Химках
17 апреля, 20:02
Собравшиеся почтили память героев минутой молчания.
Химки в годы Великой Отечественной войны стали последним рубежом перед Москвой, который не удалось взять фашистским захватчикам. Из города на фронт ушли около 25 тысяч человек, из них более семи тысяч не вернулись домой. Еще десятки тысяч жителей трудились в тылу.
Глава Химок Дмитрий Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Волошин проверил ход реконструкции детского сада в Новых Химках
5 апреля, 16:14
 
Московская область (Подмосковье)ХимкиМоскваДень ПобедыДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала