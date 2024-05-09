https://ria.ru/20240509/voennye-1944906832.html
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой
Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:02
2024-05-09T12:02
2024-05-09T12:02
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. "Я Александру Григорьевичу (Лукашенко, президенту Белоруссии) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно в последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", — сказал президент журналистам.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой
Путин рассказал Лукашенко, как 7 мая встречался и разговаривал с военнослужащими