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Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/voennye-1944906832.html
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой
Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:02
2024-05-09T12:02
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. "Я Александру Григорьевичу (Лукашенко, президенту Белоруссии) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно в последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", — сказал президент журналистам.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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россия, белоруссия, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Безопасность
Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой

Путин рассказал Лукашенко, как 7 мая встречался и разговаривал с военнослужащими

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой.
"Я Александру Григорьевичу (Лукашенко, президенту Белоруссии) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно в последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", — сказал президент журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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