https://ria.ru/20240509/voennye-1944906832.html

Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой

Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поговорил с военнослужащими о ребятах с передовой

Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:02

2024-05-09T12:02

2024-05-09T12:02

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что 7 мая пообщался с военнослужащими, речь зашла и о тех, кто сейчас находится на передовой. "Я Александру Григорьевичу (Лукашенко, президенту Белоруссии) рассказал, что встречался с военнослужащими 7 мая, с командирами подразделений, которые отличились особенно в последнее время. Было о чем поговорить и, разумеется, говорили о наших ребятах, тех, кто на передовой", — сказал президент журналистам.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, белоруссия, владимир путин, безопасность