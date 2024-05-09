https://ria.ru/20240509/voennye-1944904231.html
Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества
Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества - РИА Новости, 09.05.2024
Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:52
2024-05-09T11:52
2024-05-09T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества.Президент провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации."Хочу вас лично поблагодарить за ваше мужество, за ваше умение командовать войсками. Хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания вашим подчиненным за ту боевую работу, которую они проделывают в интересах Отечества", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы РФ
Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества
Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества