https://ria.ru/20240509/voennye-1944904231.html

Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества

Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества - РИА Новости, 09.05.2024

Путин поблагодарил военнослужащих за работу в интересах Отечества

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:52

2024-05-09T11:52

2024-05-09T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества.Президент провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации."Хочу вас лично поблагодарить за ваше мужество, за ваше умение командовать войсками. Хочу попросить вас передать самые лучшие пожелания вашим подчиненным за ту боевую работу, которую они проделывают в интересах Отечества", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, россия, вооруженные силы рф