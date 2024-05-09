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Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию

Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию - РИА Новости, 09.05.2024

Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию

Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T18:30

2024-05-09T18:30

2024-05-09T18:43

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве."Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом", - обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита."Мы с вами договоримся - в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944504540.html

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гвинея-бисау, россия, день победы, владимир путин, москва, в мире