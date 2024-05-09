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Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию - РИА Новости, 09.05.2024
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18:30 09.05.2024 (обновлено: 18:43 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/vizit-1944997967.html
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию - РИА Новости, 09.05.2024
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:30
2024-05-09T18:43
гвинея-бисау
россия
день победы
владимир путин
москва
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве."Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом", - обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита."Мы с вами договоримся - в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом", - добавил президент РФ.
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гвинея-бисау, россия, день победы, владимир путин, москва, в мире
Гвинея-Бисау, Россия, День Победы, Владимир Путин, Москва, В мире
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию

Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау Эмбало посетить Россию с госвизитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и лидеры иностранных государств, прибывшие для участия в военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин и лидеры иностранных государств, прибывшие для участия в военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и лидеры иностранных государств, прибывшие для участия в военном параде, посвященном 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве.
"Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом", - обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.
Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита.
"Мы с вами договоримся - в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом", - добавил президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Межгосударственные отношения России и Гвинеи-Бисау
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Гвинея-БисауРоссияДень ПобедыВладимир ПутинМоскваВ мире
 
 
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