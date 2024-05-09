https://ria.ru/20240509/vizit-1944997967.html
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию - РИА Новости, 09.05.2024
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T18:30
2024-05-09T18:30
2024-05-09T18:43
гвинея-бисау
россия
день победы
владимир путин
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944896173_0:282:3105:2029_1920x0_80_0_0_4ce06bfa234f8a48cdebfebedb9c66de.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве."Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом", - обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита."Мы с вами договоримся - в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944504540.html
гвинея-бисау
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944896173_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b979d35db75264369af121f923ec4107.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, россия, день победы, владимир путин, москва, в мире
Гвинея-Бисау, Россия, День Победы, Владимир Путин, Москва, В мире
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау посетить Россию
Путин предложил президенту Гвинеи-Бисау Эмбало посетить Россию с госвизитом
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетить Россию с государственным визитом и обещал, что стороны согласуют подходящее время.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Кремле. Ранее в этот день президент Гвинеи-Бисау в числе почетных гостей присутствовал на параде Победы на Красной площади в Москве
.
"Уважаемый господин президент, вы не первый раз приехали в нашу страну. Вместе с тем, государственного визита в Россию пока не было. Я с удовольствием приглашаю вас посетить Российскую Федерацию с государственным визитом", - обратился Путин к президенту Гвинеи-Бисау.
Он отметил, что стороны согласуют удобное время для организации такого визита.
"Мы с вами договоримся - в удобное для вас время, график я тоже свой посмотрю, мы согласуем это время. Но прошу вас иметь в виду, что мы вас ждем с государственным визитом", - добавил президент РФ.