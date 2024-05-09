https://ria.ru/20240509/vengriya-1944937452.html

В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку

В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку - РИА Новости, 09.05.2024

В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сравнил решение ЕС по использованию доходов от активов РФ с захватом чужой собственности по... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:07

2024-05-09T14:07

2024-05-09T14:07

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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сравнил решение ЕС по использованию доходов от активов РФ с захватом чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны. Постпреды ЕС в среду предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине. "Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он отметил, что "ЕС давно взял право в кавычки", при этом призвал дождаться официального заявления Брюсселя.

https://ria.ru/20240508/ukraina-1944704909.html

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в мире, россия, венгрия, украина, евросоюз