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В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку - РИА Новости, 09.05.2024
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14:07 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/vengriya-1944937452.html
В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку
В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку - РИА Новости, 09.05.2024
В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сравнил решение ЕС по использованию доходов от активов РФ с захватом чужой собственности по... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:07
2024-05-09T14:07
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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сравнил решение ЕС по использованию доходов от активов РФ с захватом чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны. Постпреды ЕС в среду предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине. "Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Он отметил, что "ЕС давно взял право в кавычки", при этом призвал дождаться официального заявления Брюсселя.
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в мире, россия, венгрия, украина, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Евросоюз
В Венгрии решение по активам России сравнили с ущемлением по нацпризнаку

В Венгрии сравнили решение по активам России с захватом в период Второй мировой

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сравнил решение ЕС по использованию доходов от активов РФ с захватом чужой собственности по национальному признаку во времена Второй мировой войны.
Постпреды ЕС в среду предварительно согласовали использование доходов от активов России на военную помощь Украине.
"Это напоминает о Второй мировой войне, когда у кого-то забирают имущество по принципу национальности или страны - просто потому что русский", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Он отметил, что "ЕС давно взял право в кавычки", при этом призвал дождаться официального заявления Брюсселя.
Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
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8 мая, 15:54
 
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