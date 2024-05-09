https://ria.ru/20240509/venesuela-1944842649.html

В Каракасе прошла акция "Сад памяти"

В Каракасе прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 09.05.2024

В Каракасе прошла акция "Сад памяти"

Международная акция "Сад памяти" прошла 8 мая в старейшей и одной из самых крупных государственных школ Каракаса, лицее имени Андреса Бельо, по инициативе... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:54

2024-05-09T03:54

2024-05-09T03:54

каракас

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg

МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти" прошла 8 мая в старейшей и одной из самых крупных государственных школ Каракаса, лицее имени Андреса Бельо, по инициативе Россотрудничества и при поддержке посольства РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова. "В честь павших в борьбе с нацизмом советских героев-освободителей в школьном саду было посажено "огненное" дерево фламбоян. Раскрываясь весной, его пламенно-красные цветы будут ярким символом памяти о крови, пролитой героями-защитниками, победившими фашистское зло", - сказала Иванова. В холле столичного лицея была развернута фотовыставка о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Ученикам старших классов во время экскурсии рассказали о событиях 1941-1945 годов и значении победы советского народа над нацизмом.

https://ria.ru/20240509/pamyat-1944834718.html

каракас

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каракас, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире