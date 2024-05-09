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В Каракасе прошла акция "Сад памяти"
В Каракасе прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 09.05.2024
В Каракасе прошла акция "Сад памяти"
Международная акция "Сад памяти" прошла 8 мая в старейшей и одной из самых крупных государственных школ Каракаса, лицее имени Андреса Бельо, по инициативе... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T03:54
2024-05-09T03:54
2024-05-09T03:54
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МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Международная акция "Сад памяти" прошла 8 мая в старейшей и одной из самых крупных государственных школ Каракаса, лицее имени Андреса Бельо, по инициативе Россотрудничества и при поддержке посольства РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Алина Иванова. "В честь павших в борьбе с нацизмом советских героев-освободителей в школьном саду было посажено "огненное" дерево фламбоян. Раскрываясь весной, его пламенно-красные цветы будут ярким символом памяти о крови, пролитой героями-защитниками, победившими фашистское зло", - сказала Иванова. В холле столичного лицея была развернута фотовыставка о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. Ученикам старших классов во время экскурсии рассказали о событиях 1941-1945 годов и значении победы советского народа над нацизмом.
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каракас, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Каракас, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
В Каракасе прошла акция "Сад памяти"
В старейшей школе Каракаса прошла акция "Сад памяти"