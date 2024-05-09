https://ria.ru/20240509/urugvay-1944837529.html
В Монтевидео прошло шествие "Бессмертного полка"
В Монтевидео прошло шествие "Бессмертного полка" - РИА Новости, 09.05.2024
В Монтевидео прошло шествие "Бессмертного полка"
Шествие "Бессмертного полка" прошло в Монтевидео, столице Уругвая, на территории посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T01:49
2024-05-09T01:49
2024-05-09T01:49
в мире
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акция "бессмертный полк"
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МОНТЕВИДЕО, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" прошло в Монтевидео, столице Уругвая, на территории посольства РФ, передает корреспондент РИА Новости. В акции приняло участие около 40 человек. Это дипломаты, соотечественники, представители общественных и социальных организаций Уругвая. "Уже в третий раз подряд здесь, в Монтевидео, мы проводим это важное шествие, чья цель - отдать дань памяти нашим родным, что сражались на фронте во время Великой Отечественной войны и трудились в тылу, чтобы обеспечить победу над гитлеровской Германией и ее приспешниками. С каждым годом это шествие приобретает большую силу и размах", - сказал агентству посол РФ в Уругвае Андрей Будаев. По его словам, в настоящее время эта акция имеет особое значение , поскольку "силы Запада пытаются переписать историю, преуменьшив роль Советского Союза и Красной армии в победе над черной чумой фашизма".
https://ria.ru/20240508/shestvie-1944769013.html
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в мире, уругвай, монтевидео (город), германия, акция "бессмертный полк"
В мире, Уругвай, Монтевидео (город), Германия, Акция "Бессмертный полк"
В Монтевидео прошло шествие "Бессмертного полка"
В Монтевидео на территории посольства России прошло шествие "Бессмертного полка"