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На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 09.05.2024 (обновлено: 15:13 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ukraine-1944954190.html
На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать
На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать - РИА Новости, 09.05.2024
На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T15:11
2024-05-09T15:13
в мире
украина
ивано-франковская область
одесса
владимир зеленский
служба безопасности украины
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его информации, гражданин служил в одной из фронтовых частей и уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда через мессенджеры сообщал, что не собирается возвращаться на службу. "Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в в дезертирстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук в конце апреля сообщал, что около 15 тысяч военных на Украине получили дисциплинарное наказание за отказ выполнять приказ или оставление военной части за два года. Украинские журналисты в середине апреля опубликовали опрос, в котором военные из Одессы негативно высказались об отмене демобилизации на Украине - в частности, заявили, что готовы пойти на дезертирство. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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в мире, украина, ивано-франковская область, одесса, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Одесса, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать

ГБР Украины задержало военного, подговаривавшего сослуживцев бежать

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев.
"Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По его информации, гражданин служил в одной из фронтовых частей и уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда через мессенджеры сообщал, что не собирается возвращаться на службу.
"Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в в дезертирстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук в конце апреля сообщал, что около 15 тысяч военных на Украине получили дисциплинарное наказание за отказ выполнять приказ или оставление военной части за два года. Украинские журналисты в середине апреля опубликовали опрос, в котором военные из Одессы негативно высказались об отмене демобилизации на Украине - в частности, заявили, что готовы пойти на дезертирство.
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Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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