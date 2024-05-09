https://ria.ru/20240509/ukraine-1944954190.html

На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать

На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать - РИА Новости, 09.05.2024

На Украине задержали военнослужащего, подговаривавшего сослуживцев бежать

Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T15:11

2024-05-09T15:11

2024-05-09T15:13

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявили о задержании военнослужащего, который, уехав в отпуск, заявлял, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству сослуживцев. "Работники ГБР во взаимодействии с СБУ задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который хвастался, что не вернется на службу, и подстрекал к бегству других военных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По его информации, гражданин служил в одной из фронтовых частей и уехал в ежегодный отпуск домой в Ивано-Франковскую область. Оттуда через мессенджеры сообщал, что не собирается возвращаться на службу. "Работники ГБР из СБУ разыскали и задержали мужчину. Ему предъявлено обвинение в в дезертирстве. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР. Депутат Верховной рады Юрий Камельчук в конце апреля сообщал, что около 15 тысяч военных на Украине получили дисциплинарное наказание за отказ выполнять приказ или оставление военной части за два года. Украинские журналисты в середине апреля опубликовали опрос, в котором военные из Одессы негативно высказались об отмене демобилизации на Украине - в частности, заявили, что готовы пойти на дезертирство. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240506/kiev-1943721175.html

https://ria.ru/20240503/strana-1943610380.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

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в мире, украина, ивано-франковская область, одесса, владимир зеленский, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины