https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html

Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте

Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте - РИА Новости, 09.05.2024

Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте

Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для Economist. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T22:00

2024-05-09T22:00

2024-05-09T22:00

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

сергей шойгу

россия

кривой рог

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для Economist.По словам военного, когда российские войска освободят Константиновку и Дружковку, им откроется путь для более глубокого продвижения."Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге", — отметил он.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html

харьков

россия

кривой рог

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в мире, харьков, сергей шойгу, россия, кривой рог