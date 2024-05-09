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Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте
Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте - РИА Новости, 09.05.2024
Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте
Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для Economist. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T22:00
2024-05-09T22:00
2024-05-09T22:00
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Вероятность того, что ВС России займут весь Донбасс, достигает 70 процентов, заявил командир 92-го полка полковник Павел Федосенко в статье для Economist.По словам военного, когда российские войска освободят Константиновку и Дружковку, им откроется путь для более глубокого продвижения."Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге", — отметил он.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html
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в мире, харьков, сергей шойгу, россия, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Сергей Шойгу, Россия, Кривой Рог
Харьков и Кривой Рог. Полковник ВСУ сделал шокирующее заявление о фронте
Федосенко: взятие Константиновки и Дружковки откроет РФ путь на Днепр и Харьков