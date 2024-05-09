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Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения - РИА Новости, 09.05.2024
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20:51 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:51
2024-05-09T20:51
в мире
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белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы хотим мира, мы не хотим воевать. Мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и РФ - ред.)", - сказал он журналистам.
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения

Лукашенко: Белоруссия и РФ не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы хотим мира, мы не хотим воевать. Мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и РФ - ред.)", - сказал он журналистам.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко общается с журналистами - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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В миреУкраинаБелоруссияРоссияАлександр Лукашенко
 
 
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