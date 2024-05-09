https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html

Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения

Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения

Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T20:51

2024-05-09T20:51

2024-05-09T20:51

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белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы хотим мира, мы не хотим воевать. Мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и РФ - ред.)", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240509/ucheniya-1945009784.html

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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко