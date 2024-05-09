https://ria.ru/20240509/ukraina-1945020408.html
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:51
2024-05-09T20:51
2024-05-09T20:51
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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Белоруссия и Россия не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения на них, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Мы хотим мира, мы не хотим воевать. Мы не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения (на Белоруссию и РФ - ред.)", - сказал он журналистам.
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, Украина, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
Лукашенко выступил против использования Украины как плацдарма для нападения
Лукашенко: Белоруссия и РФ не хотят, чтобы Украина была плацдармом для нападения