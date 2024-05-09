Рейтинг@Mail.ru
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
ВС России обладают такой мощью, что могли бы без применения ядерного оружия уничтожить Украину за сутки, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:41
2024-05-09T20:41
специальная военная операция на украине
украина
скотт риттер
россия
сша
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. ВС России обладают такой мощью, что могли бы без применения ядерного оружия уничтожить Украину за сутки, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва не рассматривает подобный сценарий. Он добавил, что сейчас ВС России одерживают победу на поле боя, поэтому нет никаких причин, чтобы менять тактику.На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт, резюмировал Риттер.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944988316.html
https://ria.ru/20240509/kiev-1944973340.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_55afced92b7d1034c814e680c6939465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, скотт риттер, россия, сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, Россия, США, Сергей Шойгу
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине

Риттер: военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину за один день

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь из 152-миллиметровой гаубицы Д-20 по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. ВС России обладают такой мощью, что могли бы без применения ядерного оружия уничтожить Украину за сутки, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие", — отметил он.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Разрушительный удар. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Вчера, 17:34
По словам бывшего военного, Москва не рассматривает подобный сценарий. Он добавил, что сейчас ВС России одерживают победу на поле боя, поэтому нет никаких причин, чтобы менять тактику.
На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт, резюмировал Риттер.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Режут на две части. В Киеве раскрыли, что сейчас происходит на фронте
Вчера, 16:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСкотт РиттерРоссияСШАСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала