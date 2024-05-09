https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине - РИА Новости, 09.05.2024
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
ВС России обладают такой мощью, что могли бы без применения ядерного оружия уничтожить Украину за сутки, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T20:41
2024-05-09T20:41
2024-05-09T20:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. ВС России обладают такой мощью, что могли бы без применения ядерного оружия уничтожить Украину за сутки, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Россия ясно дала понять, что может заставить Украину исчезнуть за один день, используя обычное оружие", — отметил он.По словам бывшего военного, Москва не рассматривает подобный сценарий. Он добавил, что сейчас ВС России одерживают победу на поле боя, поэтому нет никаких причин, чтобы менять тактику.На Украине не хватает мужчин, потому что они бегут, поэтому им приходится ловить их и отправлять на фронт, резюмировал Риттер.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944988316.html
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украина, скотт риттер, россия, сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, Россия, США, Сергей Шойгу
Уничтожит за один день. В США неожиданно высказались об Украине
Риттер: военный потенциал России позволил бы ей уничтожить Украину за один день