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Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ
Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:52
2024-05-09T12:52
2024-05-09T23:04
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny.По данным издания, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group."Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован неспособностью Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине.В начале мая газета британская Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
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в мире, украина, словакия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ
České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс снарядов для ВСУ