https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html

Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ

Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024

Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ

Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:52

2024-05-09T12:52

2024-05-09T23:04

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny.По данным издания, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group."Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован неспособностью Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине.В начале мая газета британская Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.

https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html

https://ria.ru/20240509/sholts-1944856980.html

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