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Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 09.05.2024 (обновлено: 23:04 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944921736.html
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ - РИА Новости, 09.05.2024
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ
Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:52
2024-05-09T23:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny.По данным издания, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group."Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован неспособностью Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине.В начале мая газета британская Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
https://ria.ru/20240509/kemeron-1944911251.html
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в мире, украина, словакия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия
Украина "получила" неожиданную помощь, пишут СМИ

České noviny: жители Словакии собрали €4 млн на закупку 2,7 тыс снарядов для ВСУ

© AP Photo / Alex BrandonСамолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Жители Словакии собрали четыре миллиона евро на покупку боеприпасов для Украины, сообщает издание České noviny.
По данным издания, этой суммы хватит, чтобы приобрести 2692 артиллерийских снаряда у чешского производителя STV Group.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Вчера, 12:19
"Мы консультируемся с Министерством обороны Чехии по всем закупкам", — заявил один из организаторов сбора Додо Добрик.
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что разочарован неспособностью Европейского союза предложить план по урегулированию конфликта на Украине.
В начале мая газета британская Guardian писала, что задержка в выделении недавно одобренной в Вашингтоне миллиардной военной помощи Украине дорого обошлась Киеву. Она позволила России перехватить стратегическую инициативу после провала контрнаступления Киева прошлым летом.
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