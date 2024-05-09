https://ria.ru/20240509/ukraina-1944842064.html

Экс-советник Пентагона назвал идею вывода войск России из Украины абсурдной

Экс-советник Пентагона назвал идею вывода войск России из Украины абсурдной - РИА Новости, 09.05.2024

Экс-советник Пентагона назвал идею вывода войск России из Украины абсурдной

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X назвал идею о выводе российских войск из Украины абсурдной. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T03:45

2024-05-09T03:45

2024-05-09T04:41

специальная военная операция на украине

россия

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москва

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X назвал идею о выводе российских войск из Украины абсурдной. "Представление о том, что тем или иным образом Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать - это совершить суицид и вывести свои войска из Украины, абсурдно. Никто в Москве не обращает или не будет обращать внимание на это", - написал он. РФ начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

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россия, украина, москва, владимир путин, министерство обороны сша, нато, в мире