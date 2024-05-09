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В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска

В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 09.05.2024

В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска

Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:46

2024-05-09T09:46

2024-05-09T10:03

в мире

сирия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

дамаск (город)

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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство обороны."Сегодня в районе 03.20 (совпадает с мск - ред.) израильский противник предпринял воздушную атаку с территории оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из зданий в окрестностях Дамаска. Сирийские ПВО сбили часть снарядов противника, в результате атаки нанесён материальный ущерб", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении министерства.

https://ria.ru/20240419/siriya-1940965761.html

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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город)