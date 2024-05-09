Рейтинг@Mail.ru
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 09.05.2024 (обновлено: 10:03 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/udar-1944870881.html
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 09.05.2024
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:46
2024-05-09T10:03
в мире
сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_fff196914083215a3e21454319589500.jpg
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство обороны."Сегодня в районе 03.20 (совпадает с мск - ред.) израильский противник предпринял воздушную атаку с территории оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из зданий в окрестностях Дамаска. Сирийские ПВО сбили часть снарядов противника, в результате атаки нанесён материальный ущерб", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении министерства.
https://ria.ru/20240419/siriya-1940965761.html
сирия
израиль
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149025/17/1490251734_221:0:4829:3456_1920x0_80_0_0_2b6220d07414a7e5bc147e7a3daa66ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город)
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дамаск (город)
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска

МО Сирии: Израиль нанес ракетные удары по зданию в окрестностях Дамаска

© AP Photo / Ariel SchalitСамолет военно-воздушных сил Израиля
Самолет военно-воздушных сил Израиля - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Самолет военно-воздушных сил Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 мая - РИА Новости. Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство обороны.
"Сегодня в районе 03.20 (совпадает с мск - ред.) израильский противник предпринял воздушную атаку с территории оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из зданий в окрестностях Дамаска. Сирийские ПВО сбили часть снарядов противника, в результате атаки нанесён материальный ущерб", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении министерства.
Сирийский военный
Сирия сообщила об ударах Израиля по объектам ПВО
19 апреля, 09:33
 
В миреСирияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуДамаск (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала