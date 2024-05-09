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В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска - РИА Новости, 09.05.2024
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T09:46
2024-05-09T09:46
2024-05-09T10:03
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КАИР, 9 мая - РИА Новости. Израиль нанёс ракетные удары по зданию в окрестностях столицы Сирии Дамаска в ночь на четверг, причинён материальный ущерб, сообщило сирийское министерство обороны."Сегодня в районе 03.20 (совпадает с мск - ред.) израильский противник предпринял воздушную атаку с территории оккупированных Голанских высот, нанеся удары по одному из зданий в окрестностях Дамаска. Сирийские ПВО сбили часть снарядов противника, в результате атаки нанесён материальный ущерб", - говорится в опубликованном в соцсетях заявлении министерства.
https://ria.ru/20240419/siriya-1940965761.html
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в мире, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, дамаск (город)
В мире, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Дамаск (город)
В Сирии заявили об ударах Израиля по окрестностям Дамаска
МО Сирии: Израиль нанес ракетные удары по зданию в окрестностях Дамаска