https://ria.ru/20240509/ucheniya-1945008080.html

Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием - РИА Новости, 09.05.2024

Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:46

2024-05-09T19:46

2024-05-09T20:48

в мире

белоруссия

россия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания."Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия."Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко