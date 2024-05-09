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Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием
Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием - РИА Новости, 09.05.2024
Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T19:46
2024-05-09T19:46
2024-05-09T20:48
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания."Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия."Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, россия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал об учениях с тактическим ядерным оружием
Лукашенко: для применения ТЯО нужно тренироваться
МИНСК, 9 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир как никогда близко подошёл к ядерной катастрофе, но для Минска и Москвы тактическое ядерное оружие (ТЯО) - это оружие сдерживания.
"Надо держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие. Это оружие сдерживания, все так говорят. Для нас и России
это исключительно оружие сдерживания. Нам чужого не надо, России тем более", - сказал Лукашенко журналистам в Минске.
Президент подчеркнул, что для того, чтобы любое оружие было дееспособным, его надо правильно содержать и обслуживать, а также нужно учиться обращаться с ним. То же самое, подчеркнул он, касается и ядерного оружия.
"Чтобы применить такое оружие надо тренироваться, надо уметь это делать", - подчеркнул президент Белоруссии.
Он также отметил, что публичное объявление об учениях России и Белоруссии с ТЯО обусловлено текущей обстановкой в мире, эскалацией напряженности. "Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе", - констатировал Лукашенко.