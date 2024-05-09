Россия и Белоруссия синхронизируют учения по применению ядерного оружия
Лукашенко: Москва и Минск синхронизируют учения по отработке применения ЯО
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/ВАЯРОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия и Белоруссия решили синхронизировать учения по отработке применения нестратегического ядерного оружия, провести второй и третий этапы вместе, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Первый этап мы провели, можно сказать, порознь, но нами было принято решение, чтобы мы синхронизировались и проводили второй и третий этап вместе. Владимир Владимирович правильно подчеркнул, это не первый раз. У нас это третья тренировка. В России, наверное, десятки были, поэтому мы синхронизировались. И генеральные штабы уже, как мне сказал министр обороны России, приступили к исполнению этих поручений", - сказал белорусский лидер.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц.
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