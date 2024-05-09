Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту
Болат: заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту вымышлены
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
СТАМБУЛ, 9 мая – РИА Новости. Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения, введенные из-за войны в секторе Газа.
"Заявления министра иностранных дел Израиля абсолютно вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение, принятое нами как правительством в отношении торговли с Израилем. Это решение остается в силе. Наше решение о прекращении торговли с Израилем действует до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, установления постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам в Газе", - написал Болат в соцсети Х.
Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.