https://ria.ru/20240509/turtsiya-1944978866.html

Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту

Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту - РИА Новости, 09.05.2024

Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту

Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:49

2024-05-09T16:49

2024-05-09T16:49

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СТАМБУЛ, 9 мая – РИА Новости. Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата. Глава МИД Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения, введенные из-за войны в секторе Газа. "Заявления министра иностранных дел Израиля абсолютно вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение, принятое нами как правительством в отношении торговли с Израилем. Это решение остается в силе. Наше решение о прекращении торговли с Израилем действует до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, установления постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам в Газе", - написал Болат в соцсети Х. Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240503/erdogan-1943762319.html

https://ria.ru/20240509/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240503/turtsiya-1943608076.html

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