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Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту - РИА Новости, 09.05.2024
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16:49 09.05.2024
https://ria.ru/20240509/turtsiya-1944978866.html
Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту
Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту - РИА Новости, 09.05.2024
Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту
Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:49
2024-05-09T16:49
в мире
израиль
турция
тель-авив
реджеп тайип эрдоган
исраэль кац
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СТАМБУЛ, 9 мая – РИА Новости. Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата. Глава МИД Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения, введенные из-за войны в секторе Газа. "Заявления министра иностранных дел Израиля абсолютно вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение, принятое нами как правительством в отношении торговли с Израилем. Это решение остается в силе. Наше решение о прекращении торговли с Израилем действует до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, установления постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам в Газе", - написал Болат в соцсети Х. Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240503/erdogan-1943762319.html
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в мире, израиль, турция, тель-авив, реджеп тайип эрдоган, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Турция, Тель-Авив, Реджеп Тайип Эрдоган, Исраэль Кац, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция опровергла заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту

Болат: заявления Израиля о смягчении решения по товарообороту вымышлены

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 9 мая – РИА Новости. Заявления Тель-Авива о смягчении решения по товарообороту с Израилем абсолютно вымышлены, говорится в заявлении министра торговли Турции Омера Болата.
Глава МИД Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил многие торговые ограничения, введенные из-за войны в секторе Газа.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Эрдоган рассказал о действиях Запада после решения по торговле с Израилем
3 мая, 19:46
"Заявления министра иностранных дел Израиля абсолютно вымышлены и не имеют ничего общего с реальностью. Мы поддерживаем решение, принятое нами как правительством в отношении торговли с Израилем. Это решение остается в силе. Наше решение о прекращении торговли с Израилем действует до тех пор, пока не будут выполнены наши условия, касающиеся прекращения израильских атак на Газу, установления постоянного прекращения огня и бесперебойной доставки гуманитарной помощи нашим палестинским братьям и сестрам в Газе", - написал Болат в соцсети Х.
Министерство торговли Турции на прошлой неделе подтвердило полное прекращение товарооборота с Израилем, его возобновят только после обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Глава министерства Омер Болат уточнил, что меры будут действовать до объявления прекращения огня в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение правительства, заявил, что Анкара "закрыла двери" для товарооборота с Израилем объемом 9,5 миллиарда долларов.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Аналитик оценил решение Турции о прекращении товарооборота с Израилем
3 мая, 07:53
 
В миреИзраильТурцияТель-АвивРеджеп Тайип ЭрдоганИсраэль КацХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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