https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов - РИА Новости, 09.05.2024
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов
Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:10
2024-05-09T14:10
2024-05-09T14:57
хорошие новости
киргизия
чуйская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944937701_55:0:2048:1121_1920x0_80_0_0_965e90b7da10bdbfee8378187b4029e4.jpg
БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства."Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске", — говорится в заявлении.Отмечается, что в поисках задействовали 18 человек и два дрона."Туристы встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна. На данный момент погодные условия хорошие", — добавили в пресс-службе.Накануне в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье в Чуйской области на севере республики. До конечной точки маршрута они не добрались, и связь с ними была потеряна. Тогда на поиски пропавших отправили спасателей.
https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
киргизия
чуйская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944937701_311:0:1806:1121_1920x0_80_0_0_b68909e274178eed4ef116441a8f21c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, чуйская область, в мире
Хорошие новости, Киргизия, Чуйская область, В мире
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов
Спасатели МЧС Киргизии нашли живыми трех пропавших в горах российских туристов
БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в поисках задействовали 18 человек и два дрона.
«
"Туристы встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна. На данный момент погодные условия хорошие", — добавили в пресс-службе.
Накануне в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье в Чуйской области на севере республики. До конечной точки маршрута они не добрались, и связь с ними была потеряна. Тогда на поиски пропавших отправили спасателей.