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В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов - РИА Новости, 09.05.2024
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14:10 09.05.2024 (обновлено: 14:57 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов - РИА Новости, 09.05.2024
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов
Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T14:10
2024-05-09T14:57
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БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства."Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске", — говорится в заявлении.Отмечается, что в поисках задействовали 18 человек и два дрона.&quot;Туристы встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна. На данный момент погодные условия хорошие&quot;, — добавили в пресс-службе.Накануне в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье в Чуйской области на севере республики. До конечной точки маршрута они не добрались, и связь с ними была потеряна. Тогда на поиски пропавших отправили спасателей.
https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html
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киргизия, чуйская область, в мире
Хорошие новости, Киргизия, Чуйская область, В мире
В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов

Спасатели МЧС Киргизии нашли живыми трех пропавших в горах российских туристов

© МЧС КиргизииСотрудники МЧС Киргизии нашли живыми троих потерявшихся в горах российских туристов. Кадр видео
Сотрудники МЧС Киргизии нашли живыми троих потерявшихся в горах российских туристов. Кадр видео
© МЧС Киргизии
Сотрудники МЧС Киргизии нашли живыми троих потерявшихся в горах российских туристов. Кадр видео
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что в поисках задействовали 18 человек и два дрона.
«

"Туристы встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна. На данный момент погодные условия хорошие", — добавили в пресс-службе.

Накануне в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье в Чуйской области на севере республики. До конечной точки маршрута они не добрались, и связь с ними была потеряна. Тогда на поиски пропавших отправили спасателей.
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