https://ria.ru/20240509/turisty-1944938411.html

В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов

В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов - РИА Новости, 09.05.2024

В Киргизии нашли живыми пропавших в горах российских туристов

Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T14:10

2024-05-09T14:10

2024-05-09T14:57

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БИШКЕК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники МЧС Киргизии нашли троих потерявшихся в горах российских туристов, сообщили в пресс-службе ведомства."Сегодня разыскиваемых туристов благополучно нашли. Они связались со своими знакомыми в Новосибирске", — говорится в заявлении.Отмечается, что в поисках задействовали 18 человек и два дрона."Туристы встретили спасателей и начали свой путь вниз. Они заявили, что помощь им не нужна. На данный момент погодные условия хорошие", — добавили в пресс-службе.Накануне в МЧС обратился руководитель общественного объединения "Федерация спортивного туризма". По его словам, трое россиян 30 апреля отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье в Чуйской области на севере республики. До конечной точки маршрута они не добрались, и связь с ними была потеряна. Тогда на поиски пропавших отправили спасателей.

https://ria.ru/20240504/rossiyane-1943906171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

киргизия, чуйская область, в мире