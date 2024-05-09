https://ria.ru/20240509/tovarooborot-1944849643.html

Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента

Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента - РИА Новости, 09.05.2024

Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента

Товарооборот Китая и России за январь-апрель 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 76,581 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T06:51

2024-05-09T06:51

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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-апрель 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 76,581 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 32,733 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 10,2%, составив 43,847 миллиарда долларов. Отдельно в апреле товарооборот двух стран составил 19,764 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,447 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 8,317 миллиарда. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html

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