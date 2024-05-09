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Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента - РИА Новости, 09.05.2024
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06:51 09.05.2024 (обновлено: 09:07 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/tovarooborot-1944849643.html
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента - РИА Новости, 09.05.2024
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента
Товарооборот Китая и России за январь-апрель 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 76,581 миллиарда долларов,... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T06:51
2024-05-09T09:07
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-апрель 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 76,581 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 32,733 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 10,2%, составив 43,847 миллиарда долларов. Отдельно в апреле товарооборот двух стран составил 19,764 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,447 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 8,317 миллиарда. Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
https://ria.ru/20240508/mnogopolyarnost-1944625049.html
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китай, россия, в мире
Китай, Россия, В мире
Товарооборот Китая и России вырос на 4,7 процента

Товарооборот Китая и России за январь-апрель вырос до 76,581 миллиарда долларов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 9 мая - РИА Новости. Товарооборот Китая и России за январь-апрель 2024 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 76,581 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 32,733 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 1,9%, поставки из РФ в КНР выросли на 10,2%, составив 43,847 миллиарда долларов.
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Отдельно в апреле товарооборот двух стран составил 19,764 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 11,447 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 8,317 миллиарда.
Товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.
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23 апреля, 10:50
 
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