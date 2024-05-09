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Теракт на стадионе "Динамо" в Грозном" (2004)

Теракт на стадионе "Динамо" в Грозном" (2004) - РИА Новости, 09.05.2024

Теракт на стадионе "Динамо" в Грозном" (2004)

9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в городе Грозном прогремел взрыв во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T00:06

2024-05-09T00:06

2024-05-09T00:06

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9 мая 2004 года на стадионе "Динамо" в городе Грозном прогремел взрыв во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Взрывное устройство мощностью до одного килограмма в тротиловом эквиваленте сработало в 10:35. По данным правоохранительных органов Чеченской Республики, на стадионе взорвался артиллерийский фугас, устройство было заложено в одной из опор трибуны. Взрывное устройство было заложено под гостевой трибуной, на которой находились первый президент Чечни Ахмат Кадыров, председатель Госсовета республики Хусейн Исаев и командующий Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Валерий Баранов. Ахмат Кадыров и Хусейн Исаев погибли, Валерий Баранов был тяжело ранен. Всего в результате теракта погибли семь человек, 63 были ранены.10 мая 2004 года Ахмата Кадырова похоронили в его родовом селе Центорой Курчалоевского района Чечни, а Хусейна Исаева — в селе Итум-Кали. Похороны погибшего президента Чечни посетили несколько тысяч человек, в том числе руководители регионов Северного Кавказа и юга России.В республике был объявлен трехдневный траур по погибшим. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статьям "терроризм" и "убийство".Ряд экспертов предположили, что бомба могла быть заранее вмонтирована в бетонные конструкции под центральной трибуной во время ремонта стадиона, который готовили к празднику – последние работы закончились 8 мая.В ходе расследования отрабатывалось четыре версии происшествия, основной являлась попытка дестабилизировать обстановку в праздничные дни в республике и устрашить население. По второй версии, теракт "целенаправленно совершен для того, чтобы обезглавить Чеченскую Республику, физически уничтожив президента и председателя правительства". Две другие версии озвучены не были.Ответственность за убийство Ахмата Кадырова взял на себя террорист Шамиль Басаев. В течение последующих лет силовиками были ликвидированы все причастные к теракту. Ближайший помощник Шамиля Басаева Ризван Исаев был убит 8 ноября 2004 года в ходе спецоперации. Еще один предполагаемый участник покушения – главарь ваххабитского подполья Грозного Юнади Турчаев (Черный) – был уничтожен 18 февраля 2005 года. Сотрудниками ФСБ 10 июня 2006 года был ликвидирован в Ингушетии Шамиль Басаев. Последний подозреваемый, Сулейман Имурзаев (Хайрулла) был уничтожен в апреле 2007 года, после чего следствие по делу приостановили.29 января 2008 года президент Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что все причастные к убийству в мае 2004 года его отца – первого президента Чечни Ахмата Кадырова – уничтожены. 7 апреля 2009 года президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к убийству его отца Ахмата Кадырова причастен экс-командир батальона "Восток" министерства обороны РФ Сулим Ямадаев, убитый 28 марта в Объединенных Арабских Эмиратах. 16 апреля 2009 года Следственной комитет при прокуратуре по Южному федеральному округу сообщил о возобновлении расследования дела по факту гибели Ахмата Кадырова. Расследование было возобновлено по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова.Однако вечером 16 апреля стало известно об отмене возобновления расследования дела по факту гибели Ахмата Кадырова. Согласно сообщению СКП РФ, принятое ранее решение о возобновлении производства по уголовному делу, возбужденному по факту подрыва самодельного взрывного устройства на стадионе "Динамо" в городе Грозном 9 мая 2004 года, в результате которого погиб Ахмат Кадыров, руководством Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по ЮФО признано необоснованным, преждевременным и отменено. В 2011 году указом главы Чечни была установлена памятная дата: 10 мая – День памяти и скорби народов Чеченской Республики. В этот день жители Чечни чтят память земляков, трагически погибших в разные периоды истории. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, грозный, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), северный кавказ, сулим ямадаев, рамзан кадыров, шамиль басаев