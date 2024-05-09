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На параде Победы по Красной площади прошла военная техника

На параде Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 09.05.2024

На параде Победы по Красной площади прошла военная техника

На Красной площади в Москве в ходе парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T10:50

2024-05-09T10:50

2024-05-09T10:52

москва

т-34

с-400 «триумф»

парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проехали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".

москва

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, т-34, с-400 «триумф», парад победы в 2024 году