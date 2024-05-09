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На параде Победы по Красной площади прошла военная техника
На параде Победы по Красной площади прошла военная техника - РИА Новости, 09.05.2024
На параде Победы по Красной площади прошла военная техника
На Красной площади в Москве в ходе парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T10:50
2024-05-09T10:50
2024-05-09T10:52
москва
т-34
с-400 «триумф»
парад победы в 2024 году
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85. Следом по брусчатке главной площади страны проехали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".
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москва, т-34, с-400 «триумф», парад победы в 2024 году
Москва, Т-34, С-400 «Триумф», Парад Победы в 2024 году
На параде Победы по Красной площади прошла военная техника
На Красной площади в Москве прошла механизированная колонна военной техники
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. На Красной площади в Москве в ходе парада Победы прошла механизированная колонна военной техники, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
Механизированную колонну по традиции последних лет возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
Следом по брусчатке главной площади страны проехали бронеавтомобили "Тигр" и "ВПК-Урал", бронетранспортеры БТР-82А и "Бумеранг", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитных ракетных систем С-400, стратегические ракетные комплексы "Ярс".