https://ria.ru/20240509/svo-1944928893.html

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:23

2024-05-09T13:23

2024-05-09T13:30

специальная военная операция на украине

россия

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донецк

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944928526.html

россия

украина

донецк

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россия, вооруженные силы украины, украина, донецк, донецкая народная республика