https://ria.ru/20240509/svo-1944928893.html
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:23
2024-05-09T13:23
2024-05-09T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944928526.html
россия
украина
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b1051dcbdc6712deb7ef8972c666861d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, украина, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов