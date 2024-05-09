Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:23 09.05.2024 (обновлено: 13:30 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/svo-1944928893.html
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ - РИА Новости, 09.05.2024
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:23
2024-05-09T13:30
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
донецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_74ee1d6bb4d600b950d41d15acf87f81.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944928526.html
россия
украина
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940597472_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_b1051dcbdc6712deb7ef8972c666861d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, украина, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Донецк, Донецкая Народная Республика
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и полевой склад боеприпасов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки уничтожили командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, а также полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Уничтожены: командно-наблюдательный пункт подразделения 65-й механизированной бригады ВСУ, полевой склад боеприпасов оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Группировка "Днепр" ударила по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 13:21
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала