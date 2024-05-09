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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР
Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, поразили подразделения четырёх украинских бригад и отразили одну... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:17
2024-05-09T13:17
2024-05-09T13:26
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, поразили подразделения четырёх украинских бригад и отразили одну атаку, потери противника составили до 215 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944927720.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи, противник потерял до 215 военных