https://ria.ru/20240509/svo-1944927137.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР - РИА Новости, 09.05.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, поразили подразделения четырёх украинских бригад и отразили одну... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:17

2024-05-09T13:17

2024-05-09T13:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи, поразили подразделения четырёх украинских бригад и отразили одну атаку, потери противника составили до 215 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 23-й, 33-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Елизаветовка, Новое и Победа Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также была отражена атака штурмовой группы 93-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красное в ДНР."Потери противника составили до 215 военнослужащих, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США, четыре 152 мм гаубицы Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944927720.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина