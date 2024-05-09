https://ria.ru/20240509/svo-1944926964.html

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.05.2024

Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T13:15

2024-05-09T13:15

2024-05-09T13:38

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка."Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)