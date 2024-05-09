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Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:15 09.05.2024 (обновлено: 13:38 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/svo-1944926964.html
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 09.05.2024
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю
Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T13:15
2024-05-09T13:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка."Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю

МО: подразделения группировки войск "Запад" улучшила положение по переднему краю

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли до 40 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск "Запад", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й и 44-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка и Невское Луганской Народной Республики. Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы 116-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Сеньковка.
"Противник потерял до 40 военнослужащих, две 152-мм гаубицы Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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