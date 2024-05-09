https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1945008624.html

Спецоперация, 9 мая: ВСУ потеряли до 845 человек

Спецоперация, 9 мая: ВСУ потеряли до 845 человек - РИА Новости, 09.05.2024

Спецоперация, 9 мая: ВСУ потеряли до 845 человек

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 845 человек, ВСУ обстреляли Белгород, пострадали 11 человек, президент России Владимир Путин заявил, что... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:53

2024-05-09T19:53

2024-05-09T19:53

специальная военная операция на украине

россия

белгород

белоруссия

владимир путин

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 845 человек, ВСУ обстреляли Белгород, пострадали 11 человек, президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения. Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 845 человек, следует из сводки Минобороны. Российские военные продолжили занимать более выгодные рубежи и улучшать положение по переднему краю. За сутки перехвачены две ракеты ATACMS, 15 снарядов Vampire. ПВО сбила за ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областьюРоссийские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 снарядов РСЗО "Вампир" и один беспилотник над Белгородской областью, два дрона - над Брянской областью и еще три - над Курской, сообщили в Минобороны России. Около 09:40 мск еще два дрона были сбиты над Белгородской областью, около 10:40 мск над регионом уничтожены еще два БПЛА, около 15:00 мск - еще четыре, около 15:30 - еще три. ВСУ утром обстреляли Белгород, пострадали 11 человекВ результате ночной атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район, по предварительный информации, пострадали семь взрослых и один ребенок, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Позже число пострадавших при утреннем обстреле Белгорода увеличилось до 11, пятерым из них госпитализация не потребовалась, сообщил Гладков. Путин заявил, что Россия стремится не допустить глобального столкновенияРоссийские стратегические силы всегда в боеготовности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Парада Победы на Красной площади. Он отметил, что Россия никому не позволит себе угрожать. Он также заявил, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, и никому не позволит угрожать. Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по применению ТЯО Белоруссия присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано, сообщил президент России Владимир Путин. "Поскольку на территории Беларуси размещено нестратегическое ядерное оружие, то мы в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Беларуси об этом просил, принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно", - сказал российский лидер. "В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующие указание министерствам обороны и генеральным штабам дано", - добавил Путин. Лукашенко и Путин также сообщили, что вечером 8 мая обсудили ситуацию вокруг Украины и происходящее на линии соприкосновения, общались с и.о. министра обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин встретился с военнослужащими после инаугурацииПрезидент после инаугурации 7 мая провел встречу с командирами подразделений, участвующих в спецоперации. Президент сказал, что хотел бы видеть на церемонии инаугурации всех бойцов, участвующих в СВО, это "сотни тысяч человек". "Я, пользуясь случаем, хочу через вас передать им самые наилучшие пожелания, пожелания успехов и побед", - сказал президент. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за мужество и работу в интересах Отечества. Также он заявил, что задачи на поле боя должны достигаться с минимальными потерями, будет расширяться линейка современных воздушных, водных, подводных боевых аппаратов. "Добрали всё-таки Бердычи, сложно было", - сказал президент, комментируя доклад командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковника Р. Халикова о ходе выполнения задач специальной военной операции на авдеевском направлении. Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России, одно из ключевых ее условий - мужество и героизм российских военных. Две ГЭС на Украине выведены из строя после взрывовУкраинская компания "Укргидроэнерго" утверждает, что после ударов по критической инфраструктуре Украины две ГЭС выведены из эксплуатации. "Восьмого мая... значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики... Две ГЭС вывели из эксплуатации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании, при этом не уточняется, о каких станциях идет речь. Зеленский уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровьяВладимир Зеленский уволил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения военной формы. "Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте указа на сайте офиса Зеленского. Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

https://ria.ru/20240319/oruzhie-1934178394.html

https://ria.ru/20240508/zelenskiy-1944581707.html

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россия, белгород, белоруссия, владимир путин, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины