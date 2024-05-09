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Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма - РИА Новости, 09.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 09.05.2024 (обновлено: 11:23 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944890776.html
Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма
Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма - РИА Новости, 09.05.2024
Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма
Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T11:05
2024-05-09T11:23
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
день победы — 2024
безопасность
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность страны, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ."Сегодня российские военнослужащие... в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html
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сергей шойгу, россия, день победы — 2024, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, День Победы — 2024, Безопасность
Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма

Шойгу: российские военные в ходе СВО обеспечивают безопасность нашей страны

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность страны, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ.
"Сегодня российские военнослужащие... в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - говорится в поздравлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
От Великой Отечественной до СВО: Россия знает, ради чего сражается
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ШойгуРоссияДень Победы — 2024Безопасность
 
 
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