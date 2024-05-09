https://ria.ru/20240509/spetsoperatsiya-1944890776.html

Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма

Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма - РИА Новости, 09.05.2024

Шойгу: российские военные в СВО храбро сражаются с последователями нацизма

Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T11:05

2024-05-09T11:05

2024-05-09T11:23

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

россия

день победы — 2024

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, поздравляя ветеранов с Днём Победы, заявил, что российские военные в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность страны, соответствующее поздравление опубликовано в Telegram-канале Минобороны РФ."Сегодня российские военнослужащие... в ходе специальной военной операции храбро сражаются с последователями нацизма, обеспечивают безопасность нашей страны", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20240509/svo-1944737305.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей шойгу, россия, день победы — 2024, безопасность