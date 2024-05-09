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Путин рассказал о сотрудничестве России и Лаоса на международной арене - РИА Новости, 09.05.2024
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16:31 09.05.2024 (обновлено: 16:41 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/sotrudnichestvo-1944974889.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Лаоса на международной арене
Путин рассказал о сотрудничестве России и Лаоса на международной арене - РИА Новости, 09.05.2024
Путин рассказал о сотрудничестве России и Лаоса на международной арене
Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе ООН, а развитие стратегического партнерства с АСЕАН является одним из... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:31
2024-05-09T16:41
россия
лаос
оон
в мире
владимир путин
тхонглун сисулит
ассоциация государств юго-восточной азии
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе ООН, а развитие стратегического партнерства с АСЕАН является одним из внешнеполитических приоритетов РФ на азиатском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.Он в четверг проводит в Москве встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом."Мы хорошо и плотно сотрудничаем на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. Один из приоритетов нашей внешней политики на азиатском направлении - это развитие стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе переговоров.Президент РФ отметил, что с началом председательства Лаоса в АСЕАН в 2024 году повестка дня совместной работы расширилась еще больше.
https://ria.ru/20240507/diplomatiya-1944225099.html
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россия, лаос, оон, в мире, владимир путин, тхонглун сисулит, ассоциация государств юго-восточной азии
Россия, Лаос, ООН, В мире, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
Путин рассказал о сотрудничестве России и Лаоса на международной арене

Путин: Россия и Лаос хорошо и плотно сотрудничают на международной арене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Лаос и Россия хорошо и плотно сотрудничают на международной арене, в том числе ООН, а развитие стратегического партнерства с АСЕАН является одним из внешнеполитических приоритетов РФ на азиатском направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он в четверг проводит в Москве встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
«
"Мы хорошо и плотно сотрудничаем на международной арене, в том числе в Организации Объединенных Наций. Один из приоритетов нашей внешней политики на азиатском направлении - это развитие стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе переговоров.
Президент РФ отметил, что с началом председательства Лаоса в АСЕАН в 2024 году повестка дня совместной работы расширилась еще больше.
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Межгосударственные отношения России и Лаоса
7 мая, 00:36
 
РоссияЛаосООНВ миреВладимир ПутинТхонглун СисулитАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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