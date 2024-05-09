https://ria.ru/20240509/smi-1945004060.html

СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили

СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили - РИА Новости, 09.05.2024

СМИ: переговоры между Израилем и ХАМАС приостановили

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены, в том числе из-за военных действий в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает газета... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T19:14

2024-05-09T19:14

2024-05-09T19:28

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

рафах (провинция)

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены, в том числе из-за военных действий в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает газета Politico со ссылкой на источники."Переговоры о сделке между Израилем и ХАМАС о заложниках приостановились - отчасти из-за продолжающихся боев в Рафахе", - говорится в публикации со ссылкой на неназванные источники.По данным источников, ХАМАС все еще готово к переговорам, но из-за действий Израиля в Рафахе отошло от переговоров. При этом источники газеты подчеркивают, что это не значит, что переговоры полностью прекращены. По их словам, американская сторона остается в Дохе, чтобы следить за ситуацией и продолжать поддерживать связь со всеми сторонами.В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240509/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240329/bayden-1936553393.html

https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, рафах (провинция), армия обороны израиля (цахал)