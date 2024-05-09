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"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя - РИА Новости, 09.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:02 09.05.2024 (обновлено: 15:39 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/situatsiya-1944906823.html
"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя
"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя - РИА Новости, 09.05.2024
"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отметил, что сложно было взять населенный пункт... РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T12:02
2024-05-09T15:39
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отметил, что сложно было взять населенный пункт Бердычи."Добрали всё-таки Бердычи, сложно было", - сказал президент, комментируя доклад командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковника Р. Халикова о ходе выполнения задач специальной военной операции на авдеевском направлении.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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владимир путин, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия
"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя

Путин заявил, что Бердычи было сложно отвоёвывать, но его всё-таки добрали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО. 9 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО. 9 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО. 9 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отметил, что сложно было взять населенный пункт Бердычи.
"Добрали всё-таки Бердычи, сложно было", - сказал президент, комментируя доклад командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковника Р. Халикова о ходе выполнения задач специальной военной операции на авдеевском направлении.
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