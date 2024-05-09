https://ria.ru/20240509/situatsiya-1944906823.html

"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя

"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя - РИА Новости, 09.05.2024

"Добрали все-таки Бердычи". Путин прокомментировал ситуацию на поле боя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отметил, что сложно было взять населенный пункт... РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T12:02

2024-05-09T12:02

2024-05-09T15:39

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в специальной военной операции, отметил, что сложно было взять населенный пункт Бердычи."Добрали всё-таки Бердычи, сложно было", - сказал президент, комментируя доклад командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии полковника Р. Халикова о ходе выполнения задач специальной военной операции на авдеевском направлении.

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

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владимир путин, безопасность, россия