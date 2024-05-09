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Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада - РИА Новости, 09.05.2024
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16:44 09.05.2024 (обновлено: 17:08 09.05.2024)
https://ria.ru/20240509/sisulit-1944977740.html
Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада
Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада - РИА Новости, 09.05.2024
Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада
Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. РИА Новости, 09.05.2024
2024-05-09T16:44
2024-05-09T17:08
россия
владимир путин
тхонглун сисулит
лаос
в мире
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит."Я бы хотел поздравить вас с успешным руководством вашей страной, несмотря на давление с западной стороны... Российская сторона при этом постепенно развивается. Вы поможете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, развитии и мире", - сказал лаосский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html
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россия, владимир путин, тхонглун сисулит, лаос, в мире
Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит, Лаос, В мире
Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада

Сисулит: Россия развивается и помогает Лаосу, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит.
"Я бы хотел поздравить вас с успешным руководством вашей страной, несмотря на давление с западной стороны... Российская сторона при этом постепенно развивается. Вы поможете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, развитии и мире", - сказал лаосский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
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РоссияВладимир ПутинТхонглун СисулитЛаосВ мире
 
 
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