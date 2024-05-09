https://ria.ru/20240509/sisulit-1944977740.html

Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада

Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада - РИА Новости, 09.05.2024

Президент Лаоса отметил развитие России несмотря на давление Запада

Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит. РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T16:44

2024-05-09T16:44

2024-05-09T17:08

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

лаос

в мире

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Россия развивается вопреки давлению Запада, при этом помогая развивать многополярный мир, заявил президент Лаоса Тхонглун Сисулит."Я бы хотел поздравить вас с успешным руководством вашей страной, несмотря на давление с западной стороны... Российская сторона при этом постепенно развивается. Вы поможете нам развивать многополярный мир, чтобы все страны находились в справедливости, развитии и мире", - сказал лаосский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

https://ria.ru/20240509/putin-1944975052.html

россия

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россия, владимир путин, тхонглун сисулит, лаос, в мире