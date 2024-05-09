https://ria.ru/20240509/silyanovska-davkova-1944095200.html

Биография Горданы Силяновской-Давковой

Биография Горданы Силяновской-Давковой - РИА Новости, 09.05.2024

Биография Горданы Силяновской-Давковой

Северомакедонский политик Гордана Силяновска-Давкова родилась 11 мая 1955 года в городе Охрид, (Югославия, в 1991-2019 годах – Республика Македония, с 2019 года РИА Новости, 09.05.2024

2024-05-09T09:25

2024-05-09T09:25

2024-05-09T09:26

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Северомакедонский политик Гордана Силяновска-Давкова родилась 11 мая 1955 года в городе Охрид, (Югославия, в 1991-2019 годах – Республика Македония, с 2019 года – Республика Северная Македония).В 1978 году окончила юридический факультет Университета Святых Кирилла и Мефодия в Скопье, получив степень бакалавра, затем продолжила обучение в магистратуре. В 1993 году получила докторскую степень на юридическом факультете Люблянского университета (Словения). В 1989 году начала работать ассистентом по предмету "Правовая система" на юридическом факультете Университета Святых Кирилла и Мефодия. В 1995-2004 годы была доцентом кафедры конституционного права, политических систем, современных политических систем и местного самоуправления. С 2004 года – профессор этой кафедры.В 1991 году была членом группы экспертов Женевской конференции по бывшей Югославии.С 1991 по 1992 год была членом Конституционной комиссии Ассамблеи Македонии.С 1992 по 1994 год – министр без портфеля в правительстве Бранко Црвенковского.В 1992-1994 годах занимала пост президента Координационного органа по сотрудничеству правительства с программой правовой инициативы для стран Центральной и Восточной Европы (Central and Eastern European Law Initiative, CEELI), разработанной американской ассоциацией адвокатов.В последующие годы принимала участие в разных проектах Фонда Сороса в Македонии. С 1994 года входила в состав экспертов по гендерным вопросам ПРООН, с 1998 года – эксперт ООН по вопросам выборов.В 1996-2002 годах была членом Руководящего комитета по местной и региональной демократии (CDLR) Совета Европы.В 1998-1999 годах работала юрисконсультом в Институте урбанистики в Вашингтоне (США). В 2002 году – юрисконсульт частной девелоперской компании DAI в США; в 2003 – юрисконсульт в компании DIFID (Великобритания).В 1999-2004 годах была членом Совета Международной ассоциации конституционного права (IACL).В 1999-2002 годах – президент Македонского национального комитета по вопросам равенства мужчин и женщин.В 2002-2008 годах была членом и содиректором Европейской ассоциации исследований местного самоуправления (ELGAR).В период 2002-2012 годов занимала должность вице-президента Группы независимых экспертов Европейской хартии местного самоуправления Совета Европы в Страсбурге.С 2008 по 2016 год была членом Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). В 2008-2016 годах – член подкомиссии по демократическим институтам, член подкомиссии по судебной системе; в 2012-2016 годах – член подкомиссии по Латинской Америке; в 2008-2012 годах – член совета по конституционному правосудию; 2012-2016 годах – член и вице-президент подкомиссии по делам меньшинств.На протяжении многих лет принимала активное участие в создании и работе различных общественных организаций.Основатель и член Первого Македонского совета европейского движения.Основатель и вице-президент Ассоциации неправительственных организаций Юго-Восточной Европы (CIVICS).Соучредитель Евро-Балканской аналитической организации и др.В марте 2019 года Гордана Силяновска-Давкова была зарегистрирована кандидатом в президенты Северной Македонии от партии "Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДМПНЕ). 21 апреля 2019 года по итогам первого тура выборов президента Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова получила 42,25% голосов избирателей. По итогам второго тура, состоявшегося 5 мая, она заняла второе место с 44,75% голосов избирателей.В 2024 году на очередных президентских выборах Гордана Силяновска-Давкова снова стала кандидатом от оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство". 25 апреля по итогам первого тура выборов она заняла первое место с 40,09% голосов избирателей.По итогам второго тура, прошедшего 8 мая, Гордана Силяновска-Давкова получила 65,14% голосов. Действующий президент Стево Пендаровски набрал лишь 29,25% и признал свое поражение.Является автором около 200 работ в области конституционного права и политического права, многих книг по политическому устройству и местному самоуправлению в Северной Македонии, ряда публикаций.Награждена медалью за работу по обеспечению гендерного равенства Союза женщин Македонии. Удостоена награды за вклад в развитие верховенства закона (ОБСЕ, Македония) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, северная македония, сша, югославия, совет европы, оон, выборы, политика